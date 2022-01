Le patron de Xbox pense que l’hypothétique Game Pass de PlayStation est « inévitable »

PlayStation ne propose pas de service similaire au Xbox Game Pass. A en juger par les informations leakées sur Bloomberg, ce que Sony prépare n’est pas exactement un produit par abonnement comme celui de Microsoft, qui s’appuie sur l’actualité de ses studios dès le jour du lancement, ainsi que sur des productions tierces. Pourtant, dans une interview accordée à IGN, le patron de Xbox, Phil Spencer, n’a pas hésité à qualifier d' »inévitable » le fait que les Japonais lancent un service similaire.

« Je ne veux pas que cela donne l’impression que nous avons tout compris nous-mêmes, mais je pense que la bonne réponse est de permettre à vos clients de jouer aux jeux qu’ils veulent, où ils veulent, et de leur donner la possibilité de créer leur propre bibliothèque, » expliqua Spencer. Il a également souligné la nécessité d’être « transparent » sur les plans pour PC, le cross-gen, etc. « Alors, quand j’entends parler d’autres personnes faisant des choses comme Game Pass ou libérant [sus productos] en informatique il me semble que ça a du sens car c’est la bonne réponse ».

Phil Spencer.

Il ne veut pas de médaille, il veut juste « continuer à innover »

Selon Spencer, il ne voit pas cela comme une reconnaissance, mais lorsqu’il parle aux studios, il leur dit que c’est inévitable. « Nous devons continuer à innover et à être compétitifs, car ce que nous faisons peut nous donner des avantages sur le marché aujourd’hui, mais cela est basé sur le fait que nous avons été les premiers, pas que nous avons créé quelque chose que personne ne peut créer » .

Le manager a ajouté que cette compétition les nourrit d’énergie lorsqu’il s’agit de « la suite », afin de continuer à construire sur ce qu’ils ont déjà fait dans le passé. « Parce que je pense que la bonne voie est de lancer de grands jeux, de les commercialiser sur PC, sur console et dans le cloud, de les rendre disponibles dès le jour de la souscription. Et j’espère que c’est ce que font nos concurrents. »

Le service divulgué de Sony fusionne PlayStation Plus et PlayStation Now, bien que celui-ci dépende en grande partie de l’abonnement choisi. En fonction de cela, plus ou moins d’avantages sont offerts.

source | IGN