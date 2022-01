Sekiro : Shadows Die Twice est passé en deux heures les yeux bandés

Aux portes du lancement d’Elden Ring, la nouvelle production de From Software, son précédent jeu continue de faire parler de lui. Sekiro : Shadows Die Twice se distingue par sa difficulté, l’un des principaux ingrédients des titres de ce studio. Malgré cela, le speedrunner Mitchriz a non seulement terminé l’aventure en seulement deux heures, mais il l’a fait les yeux bandés.

«Je l’ai finalement eu après des mois de broyage. Je suis très heureux de cela et ravi de montrer toutes les nouvelles stratégies de GDQ », a-t-il écrit. Sur Twitter. L’exploit a été réalisé avec une combinaison de patience, de compétence et de stratégie. Ne pouvant utiliser ses yeux, il a été guidé par la mémoire et le son. En fait, les commentateurs de l’événement lui ont fourni un certain contexte afin qu’il puisse se situer correctement.

Le record est détenu par un speedrunner chinois

Grâce à la conception sonore de Sekiro, ce speedrunner a réussi à trouver les indices nécessaires pour avancer dans la bonne direction et vaincre les ennemis les plus puissants. Bien qu’il ait réalisé l’exploit en un peu moins de deux heures, le record est détenu par un speedrunner chinois totalement aveugle, qui l’a réalisé en un peu plus d’une heure et quarante minutes.

Ce speedrun a été réalisé dans le cadre de l’AGDQ 2022, dans le cadre d’un événement numérique qui a permis d’amasser plus de 3 millions de dollars pour une fondation de prévention du cancer.

Sekiro : Shadows Die Twice est un jeu vidéo réalisé par Hidetaka Miyazaki et développé par l’équipe From Software. Le titre a été publié par Activision Blizzard l’année dernière 2019, avec des versions pour PS4, Xbox One, PC et Google Stadia. L’étude finalise le développement d’Elden Ring, prévu pour le 25 février prochain.

source | joueur sur ordinateur