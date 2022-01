Fortnite : Tilted Towers reviendra avec le patch 19.10

Epic Games a confirmé sur ses réseaux sociaux le retour de Pisos Picados (Tilted Towers en anglais), l’un des lieux les plus célèbres de Fortnite. Avec l’arrivée du patch 19.10, cette zone reviendra sur la nouvelle carte de la saison 1 du Fortnite Battle Pass Chapitre 3. On vous dit tout ce que l’on sait sur ce nouveau changement du scénario de Fortnite Battle Royale :

Quand Tilted Towers revient-il sur Fortnite ?

À 16 h 00 CET le lundi 17 janvier 2022, Epic Games a publié ce qui suit sur les comptes officiels Fortnite Status et Fortnite :

Où nous droppin? La mise à jour v19.10 est prévue pour le 18 janvier. Le temps d’arrêt commencera à 04h00 HE, le matchmaking étant désactivé 30 minutes avant. https://t.co/A4FSKoDp1r – Statut Fortnite (@FortniteStatus) 17 janvier 2022

Le compte officiel de Fortnite en anglais a publié un emoji d’une ville, et le texte « one more day of sleep », faisant référence au fait que demain, 18 janvier 2022, Tilted Floors reviendra à Fortnite. Le compte Fortnite Status, pour sa part, a annoncé quand le patch 19.10 arrivera sur Fortnite : à 10h00 CET le 18/01/2022.

La zone des tours inclinées est ensevelie sous la neige et la glace depuis le début de la saison 1 du chapitre 3

Nous savons, d’après ce que nous avons vu ces jours-ci, et avec les outils et techniques d’exploration de données, que l’île de Fortnite Chapter 3 va progressivement manquer de neige. Au moment où nous publions cette news, nous sommes en phase 5 du dégel, et l’île ressemble à ceci :

Fortnite Chapter 3 Island Thaw Phase 5 – Saison 1

Comme nous le disons, nous savons à quoi ressemblera l’île complètement vide de neige grâce à une image présente dans le système de fichiers Fortnite. Des planchers inclinés sont visibles au centre de la carte, mais avec une teinte grisâtre d’où l’on déduit que la zone serait encore partiellement ensevelie par la neige et autres déchets (la zone est actuellement gelée) :

Voici à quoi ressemblerait la carte du Chapitre 3 -Saison 1 de Fortnite quand toute la neige disparaîtrait

On comprend, peut-être, que le retour de la zone n’est pas total et « du coup » ; un nettoyage ou des travaux similaires devront sûrement être effectués, conformément au récit de scène que Fortnite a eu tout au long de son histoire.

Pourquoi les joueurs de Fortnite Tilted Towers l’aiment-ils tant ?

Sols inclinés pendant la saison 4 du chapitre 1 de Fortnite

Tilted Towers était une zone ajoutée à la carte Fortnite Battle Royale dans la saison 2 du chapitre 1. Le fait qu’il s’agissait de la seule ville et de la plus grande zone urbaine de la carte la rendait très attrayante, car à l’intérieur de ses nombreux bâtiments avaient beaucoup de butin à la fois au sol et sous forme de coffres. Cette attraction y fit débarquer de nombreux joueurs, avec pour conséquence des affrontements épiques en tout genre.

Pisos Picados a changé au fil du temps :

Chapitre 1 – Saison 2 : Sols inclinés. La région telle que nous nous en souvenons; une petite ville.

Chapitre 1 – Saison 4 : Sols inclinés. Un fragment de météore a aplati le bâtiment central.

Chapitre 1 – Saison 5 : Sols inclinés. Le cube Kevin a détruit le magasin de sport qui a été érigé sur le site du bâtiment central.

Chapitre 1 – Saison 7 : Sols inclinés. Un studio de cinéma a été érigé à l’endroit où il se trouvait dans le bâtiment central… qui a de nouveau été détruit par un tremblement de terre avant la saison 8.

Chapitre 1 – Saison 8 : Sols inclinés. L’éruption du volcan lors du dernier événement de la saison 8 a complètement détruit la région.

Chapitre 1 – Saison 9 : Neopicados. Après un passage de temps indéterminé entre les saisons, Tilted Towers est revenu sous le nom de Neo Tilted, avec une refonte futuriste.

Chapitre 1 – Saison X : Neopicados. Les zones de faille successives qui sont apparues dans toute l’île ont fait que Neo Tilted a d’abord été remplacé par une ville occidentale non constructible appelée Tilted Town, et plus tard cette zone a été changée en Gotham City.

Chapitre 2 – Saison 5 : Tours salées. Cette zone est apparue au début de la saison, et c’était un hybride entre Pisos Picados et Señorío de la Sal.

Chapitre 2 – Saison 6 : Skull Citadel. Cette zone a remplacé Torres Saladas; c’est fondamentalement Pisos Picados mais avec une esthétique jurassique et primitive.

Chapitre 3 – Saison 1 : Champs gelés. Tilted Flats s’appelle Frozen Fields depuis le début de la saison; la zone est ensevelie par la glace et la neige.

Sources: Statut Twitter/Fortnite, Twitter/FortniteJeu, Fortnite Battle Royale, fait maison