Cyberpunk 2077 : ils détectent un nouveau build après des mois d’inactivité

PS5, Xbox Series X et Xbox Series S n’ont toujours pas de version native de Cyberpunk 2077, mais CD Projekt travaille sur un patch qui est prévu pour le premier semestre de cette année 2022. Dans le même temps, le studio polonais est plongé dans le développement des mises à jour à venir et des extensions d’histoire. On ne sait rien des nouvelles qui seront mises en œuvre dans les mois à venir, mais la communauté vient de découvrir que l’entreprise a téléchargé une nouvelle version sur ses serveurs.

D’après les archives (photo en dessous de ces lignes), cette mise à jour a été faite le 14 janvier, plusieurs mois après la dernière, datée d’octobre dernier. Le nom du fichier ne donne aucune idée de ce que nous pouvons attendre de ce patch. Sera-ce la mise à jour de nouvelle génération ou peut-être un correctif mineur ? Nous devrons attendre que CD Projekt fasse une sorte de commentaire officiel.

Le patch n’a pas encore de description.

Le CDPR dément les rumeurs de relance

Que Cyberpunk 2077 ne recevrait plus de mises à jour avant 2022, c’est quelque chose que les développeurs eux-mêmes ont confirmé par le biais de communications sur leurs réseaux sociaux. Le fruit de ce travail commencera à se voir dans les mois à venir. L’année a commencé avec de fortes rumeurs sur une supposée édition Samurai, une sorte de relance qui a été démentie par le studio. Radek Grabowski, directeur des relations publiques, a répondu à un tweet de Forbes dans lequel ils traitaient la nouvelle et a déclaré que l’information ne correspondait pas à la réalité. « Ça ne colle pas. Je suis désolé Paulo. »

Cyberpunk 2077 n’a pas eu le meilleur de ses premières sur le marché. Sorti en décembre 2020 pour PS4, Xbox One, PC et Google Stadia (rétrocompatible sur les consoles de nouvelle génération), les joueurs se sont plaints des performances sur les consoles de base, ainsi que de bugs et d’autres problèmes plus liés au gameplay de base et aux promesses non tenues.

source | Reddit