You Will (not) Remain, une histoire de trouver l’espoir dans la solitude

Attrapé. Seul. Quatre murs composent la totalité de votre existence et un seul balcon vous rappelle qu’il y a quelque chose d’autre là-bas, un rappel douloureux du monde que vous pensiez autrefois être là pour vous. Vous ne pouvez pas sortir. Tu ne peux laisser entrer personne. Les jours s’accumulent dans votre tête et dans votre mémoire, l’existence n’a plus de sens et seule la routine demeure. Sonne familier? Dans le monde de You Will (not) Remain il n’y a pas de Covid, mais une entité extraterrestre cyclopéenne qui se déplace et se tortille dans toute la grande ville. Les autorités le précisent : ne sortez pas, ne laissez entrer personne qui a été en contact avec l’extérieur ; à la maison, vous êtes en sécurité.

C’est la prémisse principale sur laquelle repose cette aventure narrative courte et gratuite, développée par un petit groupe australien de quatre développeurs sous la bannière de Bedtime Phobias, qui s’est glissée dans la liste des plus téléchargés sur Steam ces dernières semaines et a recueilli des centaines de commentaires positifs. grâce à son approche émotionnelle de la solitude, de l’isolement et de ce dont nous avons besoin pour donner un sens à l’avenir de notre existence dans une situation incompréhensible et sur laquelle nous n’avons aucun contrôle. Inspirado en uno de los confinamientos más duros y largos en Melbourne, el cambio de contexto a una situación Lovercraftiana demuestra no tener gran incidencia en lo que es el mensaje principal del juego -lo que seguramente dice bastante de estos tiempos de pandemia que nos ha tocado vivre-.

Ne laissez personne entrer

Derrière la créature violette qui suinte à l’horizon et le protagoniste muté de l’histoire se cache le thème principal que l’écrivain Ella Lowgren a voulu aborder ici : la dépression, la dissociation, le trouble de stress post-traumatique et la romantisation de l’idée de suicide. comme évasion de tout C’est aussi une histoire d’espoir et comment de petites choses, même dans un contexte de routine fastidieuse, peuvent servir d’ancre pour ne pas tout abandonner. Des détails comme le café tous les matins, arroser chaque jour une plante qui dépend de vous pour survivre ou s’occuper d’un chien pendant qu’il s’occupe de vous, des petits gestes qui font tout dans cette expérience.

Tu ne resteras (pas)

« Vous devez rester dans votre appartement alors que la ville autour de vous tombe dans une horreur Eldritch. »

YW(N)R est un jeu narratif en 2D qui explore la santé mentale, l’isolement et ce que signifie survivre. Jouez-y gratuitement MAINTENANT : https://t.co/pNnlxclPgi. pic.twitter.com/v0rz7uYNPp — Ella ‘Salty’ Lowgren (@ellalowgren) 7 janvier 2022

You Will (not) Remain ne prend que 30 minutes, n’a pas de système de sauvegarde et joue avec l’idée de routine comme véhicule moteur de l’histoire qu’il essaie de raconter, suffisamment ouvert pour laisser place à nos propres interprétations mais avec un message compréhensible . . Le dialogue interne du protagoniste (en anglais) est plein d’allégories, bien qu’il soit clair et direct, avec un ton mélancolique marqué dans lequel se mêlent lassitude, incompréhension et peur, bien qu’il laisse également des vides pour de brefs moments de paix et quelque chose de similaire. une certaine satisfaction. Le style visuel est assez unique, un monde de grands pixels noirs et blancs défié uniquement par la monstruosité violette qui s’étend sur le ciel, avec beaucoup de détails dans les environnements limités que nous visitons. Mention spéciale pour la petite bande son composée par Talia Raso, soutenue principalement par une belle mélodie chiptune aux vitesses variées qui contribue grandement à ce sentiment quelque part entre désolation et une certaine chaleur du foyer, changeant avec succès lorsque la situation sort de la routine. En général, une expérience agréable à ajouter à l’océan de possibilités offertes par des équipes indépendantes comme celle-ci.