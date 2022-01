Halo Infinite va baisser le prix de ses articles skins

343 Industries continue d’ajuster certains des aspects les plus critiqués de Halo Infinite, le nouveau jeu vidéo mettant en vedette le Master Chief. Le titre, dont la campagne est payante, comprend un multijoueur free-to-play téléchargeable gratuitement sur consoles Microsoft et PC. Le système de monétisation comprend la vente d’articles skins, dont le prix baissera à partir de ce mardi 17 janvier.

« Nous avons suivi de près les discussions sur le magasin, les offres groupées et les prix depuis le lancement », a tweeté Jerry Hook, le concepteur principal du jeu. « En utilisant les données et les commentaires de la communauté, nous apportons des changements à la façon dont nous collectons et tarifons les articles Halo Infinite. »

Le créatif a expliqué que l’expérience en magasin changera de semaine en semaine, car ils se concentreront sur « la réduction des prix » et « l’offre de plus de valeur » aux offres groupées. De cette façon, il promet d’introduire des objets spécifiques en dehors des packs. Dans le même temps, le studio essaiera de mettre en place « de nouvelles choses tout au long de la saison, afin de continuer à apprendre et à s’améliorer à l’avenir ». Hook a demandé aux joueurs de continuer à fournir des commentaires tout au long de ce processus.

Nous essaierons de nouvelles choses tout au long de la saison afin de pouvoir continuer à apprendre et à nous améliorer pour l’avenir. Veuillez continuer à nous faire part de vos commentaires pendant ce processus et j’espère vous voir tous la semaine prochaine pour l’événement Cyber ​​​​Showdown! – jerry crochet (@hookscourt) 15 janvier 2022

Les problèmes de la grande équipe seront bientôt résolus

Pour le moment, le nouveau tableau des prix n’a pas été détaillé, mais nous n’aurons pas à attendre plus de quelques heures pour que l’inconnu soit résolu. D’autre part, la mise à jour pour le mode Big Team sera également prête dans les prochains jours. « Le test est terminé et le correctif est maintenant en cours de certification. » S’il n’y a pas de bugs de dernière minute, il devrait être disponible en milieu de semaine. L’objectif est d’améliorer la marche, qui dans cette modalité n’a pas fonctionné correctement.

Halo Infinite est disponible sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Il peut également être trouvé dans le catalogue Xbox Game Pass, à la fois sur console et sur PC.

source | 343 secteurs d’activité