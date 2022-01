Konami remporte plus de 140 000 euros pour les NFT de Castlevania

Depuis quelques temps, le terme NFT n’a pas fini de sortir un peu partout. Certaines entreprises pensent avoir trouvé une mine d’or avec des jetons non fongibles. Square Enix a admis leur intérêt pour eux, tandis que SEGA a déclaré qu’ils les supprimeraient si les commentaires sont nettement négatifs. Dans le cas de Konami, les Japonais ont décidé de célébrer le 35e anniversaire de Castlevania avec style. Avec un jeu inédit ? Non, avec 14 NFT qui ont été mis aux enchères et pour lesquels ils ont obtenu plus de 140 000 euros.

Tous les articles de la toute nouvelle Konami Memorial Collection ont déjà été vendus pour une moyenne d’environ 12 000 $. Par exemple, quelqu’un a payé 26 732 $ pour Dracula’s Castle Pixel Art, tandis qu’une vidéo de jeu Castlevania de 3 minutes a rapporté 17 518 $.

Au total, la firme japonaise a récolté environ 162 000 dollars (141 994 euros). Bien que le marché Open Sea prélève un pourcentage pour chaque transaction (2,5 % de commission), Konami a empoché environ 157 000 dollars, soit plus de 137 000 euros en échange.

Cette carte Castlevania a été vendue en tant que NFT.

Ils peuvent encore gagner plus

Cet argent peut être multiplié à l’avenir, car étant des articles numériques exclusifs, Konami se réserve une redevance allant jusqu’à 10% pour chaque vente ultérieure effectuée à l’avenir. Castlevania Memorial NFT n’est que le premier projet dans cette direction. Au vu du succès obtenu, il est à supposer qu’il y aura d’autres tentatives prochainement.

Les NFT ont suscité la controverse et suscité des critiques parmi la communauté des joueurs. Lorsque les développeurs de Stalker 2 ont annoncé leurs plans à cet égard, quelques heures plus tard, ils ont été contraints de se rétracter devant les commentaires négatifs qui ont inondé le réseau. Pendant ce temps, d’autres entreprises surveillent. Les expériences avec la technologie blockchain ne semblent pas vraiment toucher à leur fin de si tôt.

source | VGC