Kirby and the Forgotten Land, ça prend combien sur Nintendo Switch ?

Après plusieurs livraisons avec un gameplay 2D, Nintendo prépare un nouveau jeu vidéo mettant en scène la créature la plus gourmande de l’industrie, avec l’autorisation de Pac-Man. Kirby and the Forgotten Land se passe de deux dimensions et propose une aventure en trois dimensions se déroulant dans un monde aussi post-apocalyptique que coloré. Via le Nintendo Switch eShop, le poids du jeu a été annoncé : vous aurez besoin d’au moins 5,8 Go de libre.

À titre de comparaison, le jeu précédent, Kirby Star Allies, ne faisait que 4 Go. En revanche, Super Mario Odyssey, titre plus proche du style jouable de ce nouveau Kirby, pesait au total 5,6 Go. Bien sûr, le chiffre est susceptible de changer avec la publication d’éventuels correctifs, même s’il est peu probable qu’il y ait une énorme différence entre la version commercialisée et les suivantes.

Dans un monde en crise, les Waddles Dees sont en danger. Un par un, ils sont kidnappés par des monstres maléfiques, alors Kirby se rend à Elfilin avec un seul objectif : sauver les captifs et sauver ce royaume de la destruction. En fait, au fur et à mesure que vous les secourez, la ville retrouvera ses couleurs, car les magasins et autres commerces ouvriront.

pour un ou deux joueurs

Kirby and the Forgotten Land permet de jouer l’aventure seul, mais autorise également la présence d’un ami. Dans ce cas, le deuxième joueur contrôlera l’un des Waddle Dee même sur la même console. Parmi les options figure la possibilité de gérer les deux personnages avec un seul Joy-Con. Les deux ont des capacités différentes, qu’ils devront utiliser habilement s’ils veulent survivre.

Le jeu a déjà une date de sortie et sera exclusif à Nintendo Switch. S’il n’y a pas de changement de plans de dernière minute, ce nouveau Kirby sera disponible à partir du 25 mars prochain.

source | magasin nintendo