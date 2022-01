Parmi les milliers de jeux vidéo disponibles, ceux qui ont la capacité de nous émouvoir sont ceux dont on se souvient vraiment au fil des ans. Que ce soit pour nous faire sourire ou nous plonger dans une mer de larmes, peu d’œuvres de fiction parviennent à éveiller en nous une émotion aussi forte. Pour cette raison, et à l’occasion du Blue Monday, nous avons voulu rassembler aujourd’hui jusqu’à 10 jeux considérablement tristes qui mettront à l’épreuve tout joueur qui vit les aventures qu’ils proposent.

Les 10 jeux vidéo les plus tristes auxquels jouer le Blue Monday

The Last of Us, partie 2

Final Fantasy VII : noyau de crise

Red Dead Redemption 2

Les morts qui marchent

Odyssée perdue

L’ombre du colosse

La vie est étrange

Metal Gear Solid 3 : Mangeur de serpents

final fantasy x

Effet de masse 3

C’est en 2005 que Cliff Arnall, professeur à l’Université de Cardiff, au Pays de Galles, a utilisé pour la première fois le terme Blue Monday. Après avoir fait une série de calculs, il a déterminé que le troisième lundi de chaque année est toujours le plus triste pour la plupart de la population mondiale. Par conséquent, ce 17 janvier est « célébré » une fois de plus ce jour et ici, sans plus tarder, nous vous laissons avec notre proposition de jeux tristes pour accompagner l’ambiance d’aujourd’hui.

The Last of Us, partie 2

La liste est dirigée par l’un des titres les plus durs et les plus violents des dix que nous proposons, disponible sur PlayStation 4. Après une première partie qui a jeté les bases pour que nous nous passionnions pour des personnages aussi charismatiques que Joel et Ellie, cet acclamé et Une suite critiquée est arrivée, également par les joueurs, avec une proposition courageuse et dévastatrice.

Noyau de crise – Final Fantasy VII

On aurait pu sélectionner le jeu de base : Final Fantasy VII comme l’un des plus tristes de l’histoire et on aurait eu raison. La mort d’un personnage très important nous a tous marqués à l’époque, mais l’issue de Crisis Core, le spin-off du titre susmentionné qui est arrivé sur PSP en 2008, l’a également été. Cela changera-t-il dans le remake ?

Red Dead Redemption 2

Disponible sur PS4 ainsi que sur Xbox One et PC, cette suite de l’aventure des hors-la-loi du Far West était encore plus triste que la première (et c’est peu dire). Malgré leur impolitesse, il est compréhensible de s’attacher aux personnages, que l’on aide à surmonter des situations très compliquées… jusqu’à ce que leur sort nous échappe.

Les morts qui marchent

L’aventure graphique de Telltale Games, initialement sortie sur PC, PS3 et Xbox 360, a été un succès complet qui a catapulté la renommée du studio pour son bon savoir-faire dans la construction d’histoires complexes avec des personnages intéressants. En prenant des décisions et en accomplissant des événements rapides, il a créé un monde post-capocalyptique dans lequel la survie est un défi.

Odyssée perdue

Après Blue Dragon est venue cette suite qui a su frapper la touche pour nous exciter et nous conquérir. En accompagnant Kaim, un homme condamné à vivre mille ans, on découvre ce que c’est que de perdre ses proches irrémédiablement avec le temps qui passe et la permanence de soi.

L’ombre du colosse

L’une des œuvres les plus mémorables de Team ICO et Fumito Ueda. Sensible, subtil et excitant du début à la fin. Il est arrivé sur PS2 en 2005 et depuis on en profite sur les futures générations de PlayStation pour découvrir un titre unique et très spécial.

La vie est étrange

Il y a eu plusieurs épisodes de la saga Life is Strange qui nous ont fait douter, mais aucun comme l’original. L’histoire de Chloé et Max nous a vraiment émus et sa fin, avec une grande décision entre nos mains, nous a fait croire qu’il n’y avait pas de bonne façon de le résoudre. Il est arrivé pour PC et consoles PS3 et 360, mais aujourd’hui, nous pouvons profiter de sa version remasterisée sur les consoles de génération actuelle.

Metal Gear Solid 3 : Mangeur de serpents

Le devoir d’un soldat… jusqu’au bout. Avant Big Boss, il y avait Snake et son mentor, The Boss, a eu une grande influence sur lui dans son développement pour devenir l’homme qu’il est devenu dans les prochains épisodes. Il y en a plusieurs qui nous ont enthousiasmés à propos de la saga Metal Gear, mais il nous reste ce troisième volet si nous devons sélectionner l’un des plus tristes.

final fantasy x

Final Fantasy est l’une des sagas les plus reconnues de l’histoire des jeux vidéo et dans ses multiples épisodes, il y a eu de nombreux moments où nous avons pleuré. Cependant, il est probable que ce dixième, avec l’histoire de Tidus, Yuna et compagnie, soit l’un de ceux qui nous a le plus émus.

Effet de masse 3

La mythique trilogie Mass Effect s’est clôturée sur un dénouement qui n’a pas convaincu tous les joueurs. Cependant, le simple fait de terminer un voyage aussi important a suffi à beaucoup d’entre nous pour s’émouvoir et verser plus d’une larme pour se souvenir de tout ce que nous avions vécu.