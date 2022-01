Pokémon Legends Arceus : date de sortie, prix, éditions et où précommander

Commencez le compte à rebours. Pokémon Legends Arceus se rapproche de sa première exclusive sur Nintendo Switch. Après son annonce en février dernier à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire, la communauté des amoureux de la saga est prête pour ce saut, cette nouvelle approche jouable de l’Action RPG dans de grands environnements ouverts où l’on se verra confier la tâche de créer le premier Pokédex de l’histoire. Bienvenue dans la vaste région d’Hisui, ce que l’on appellera au fil des années Sinnoh.

Legends Pokémon Arceus : quand sortira-t-il et combien cela coûtera-t-il ?

Legends Pokémon Arceus sera mis en vente le vendredi 28 janvier 2022 en format physique (on voit les magasins ci-dessous) et en format numérique via eShop. Son prix physique dépend du magasin que nous avons choisi, mais dans l’eShop nous pouvons le réserver dès maintenant pour 59,99 euros. Si vous souhaitez le réserver, nous vous indiquerons ci-dessous toutes les éditions disponibles du jeu, comment et où le réserver.

Où précommander Pokemon Arceus Legends : tous les cadeaux confirmés

Si vous envisagez d’obtenir Pokémon Arceus Legends au format physique pour posséder la boîte et la cartouche, la prochaine étape consiste à choisir le magasin. Où est-il plus intéressant de le réserver ? Les goûts personnels interviennent également ici, car il y a ceux qui sont plus fanatiques des boîtes en métal ; d’autres des chiffres; ou peut-être préférez-vous une affiche pour votre chambre.

Ce qui ne change pas, c’est que vous réservez là où vous réservez, vous recevrez un code de téléchargement pour le Garchomp Flashy Set en cadeau. Date limite pour utiliser les codes : 16 mai 2022.

Ce sont les magasins qui ont confirmé un cadeau lors de la réservation de Pokémon Arceus Legends en Espagne.

Réservez Legends Pokémon Arceus in GAME et obtenez une figurine exclusive d’Arceus — Prix du jeu : 59,99 euros.

Réservez Legends Pokémon Arceus à la FNAC et obtenez un steelbook (boîte en métal) — Prix du jeu : 54,99 euros.

Réservez Legends Pokémon Arceus chez MediaMarkt et obtenez un steelbook (boîte en métal) — Prix du jeu : 46,99 euros.

Réservez Legends Pokémon Arceus à Canal Ocio, El Corte Inglés, PC Components, The Shop Gamer, Video Oca ou Xtralife et obtenez une affiche. Vérifiez le prix dans chaque magasin.

Pokémon Legends Arceus arrive exclusivement sur Nintendo Switch le 28 janvier 2022. Il arrivera en format physique et numérique. Vous pouvez lire nos impressions après avoir vu le jeu dans une présentation virtuelle dans cet article.

Cela peut vous intéresser :