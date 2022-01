Combien gagnent les PDG les mieux payés dans les jeux vidéo ?

GamesOne a publié une liste qui comprend le salaire perçu par les PDG des entreprises les plus puissantes de l’industrie du jeu vidéo. Des personnalités comme Yves Guillemot et Bobby Kotick, deux personnalités controversées en raison d’accusations de harcèlement chez Ubisoft et Activision, respectivement, ne sont que quelques-uns des managers qui figurent sur la liste. Il convient de noter que seulement deux de ces personnes sont des femmes.

Bien qu’il ne fasse pas partie des dix mieux payés, Guillemot lui-même gagne 925 314 $ pour son travail de PDG d’Ubisoft. Marcin Iwiński et Adam Kiciński, qui dirigent CD Projekt, atteignent 1 million de dollars, tandis que le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, reçoit une compensation de 2 839 072 $. Fait intéressant, son homologue chez SEGA, Hajime Satomi, facture un peu plus : 2 949 168. Yosuke Matsuda de Square Enix est le suivant, avec un énorme 4 169 594.

Et qui fait partie des dix premiers les mieux payés ? Alerte spoiler : Bobby Kotick, mais pas le premier. Ci-dessous, vous pouvez voir la liste avec le Top 10.

Bobby Kotick, le PDG controversé d’Activision Blizzard.

Top 10 des managers les mieux payés

10. Debbie Bestwick, PDG de Team17

10 242 642 $ (rémunération totale)

5 121 $ (moyenne horaire)

9. Min-Liang Tan, PDG de Razer

10 457 000 $ (rémunération totale)

5 226 $ (moyenne horaire)

8. Taek-Jin Kim, PDG de Ncsoft

15 620 773 $ (rémunération totale)

7 810 $ (moyenne horaire)

7. Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive

18 111 761 $ (rémunération totale)

9 005 $ (moyenne horaire)

6. John Riccitiello, PDG d’Unity

22 001 733 $ (rémunération totale)

11 000 $ (moyenne horaire)

5. Frank Gibeau, PDG de Zynga

32 003 768 $ (rémunération totale)

16 001 $ (moyenne horaire)

4. Andrew Wilson, PDG d’EA

34 715 802 $ (rémunération totale)

17 357 $ (moyenne horaire)

3. Andrew Paradise, PDG de Skillz

103 321 052 $ (rémunération totale)

51 660 $ (moyenne horaire)

2. Bobby Kotick, PDG d’Activision Blizzard

154 613 318 $ (rémunération totale)

77 306 $ (moyenne horaire)

1. Robert Antokol, PDG de Playtika

1. 372 008 176 $ (rémunération totale)

186 004 $ (moyenne horaire)

