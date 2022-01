Black Panther : Wakanda Forever reprend le tournage avec une Letitia Wright récupérée

Black Panther : Wakanda Forever, la suite tant attendue de Black Panther qui prévoit d’honorer le tristement disparu Chadwick Boseman (Black Panther), a déjà repris le tournage après avoir arrêté la production en novembre dernier en raison de l’absence de Letitia Wright pour cause de blessure, l’actrice qui joue Shuri. Cela a été annoncé par l’environnement de l’actrice elle-même via BBC News, assurant qu’elle est déjà complètement remise de l’importante blessure qu’elle a subie il y a cinq mois au milieu du tournage du film.

Letitia Wright revient à l’action avec Black Panther 2

Et c’est qu’à la fin du mois d’août dernier, en plein tournage de Black Panther : Wakanda Forever à Boston, l’actrice Letitia Wright, l’une des principales protagonistes du film, a subi une grave blessure à l’épaule et une commotion cérébrale sur une scène d’action. . Après son hospitalisation, l’interprète de Shuri s’est rendue chez elle au Royaume-Uni pour tenter de récupérer au plus vite, dans le but de reprendre le travail en janvier 2022.

Pendant ce temps, le film a poursuivi ses plans de tournage jusqu’en novembre dernier, date à laquelle il a dû arrêter la production car il ne pouvait pas continuer à tourner sans l’un de ses principaux protagonistes, Shuri. « Ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient sans Shuri. Ce que nous pensions initialement être des blessures mineures s’est avéré beaucoup plus grave, Letitia souffrant d’une fracture grave de l’épaule et d’une commotion cérébrale avec de graves effets secondaires. Cela a été un processus douloureux et Letitia est restée chez elle en convalescence avec ses médecins et le soutien de sa famille », a assuré récemment Kevin Feige.

Désormais, il semblerait que la production revienne à la normale avec la présence de Letitia Wright, dans le but de sortir le film le 11 novembre 2022.

source | Nouvelles de la BBC