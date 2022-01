Batgirl : première image officielle de Leslie Grace dans le rôle de Barbara Gordon dans le film DC

Après les récentes fuites du tournage de Batgirl, le nouveau film de DC et Warner Bros. exclusivement pour HBO Max, les responsables ont décidé de partager une première image officielle du costume que Leslie Grace portera dans le film, assurant également qu’il s’agit d’un Version de la première année du justicier de Gotham. Bref, on a déjà un premier aperçu de l’alter ego de Barbara Gordon dans un film qui sortira prochainement en exclusivité sur la plateforme de streaming de Warner.

Premier regard sur Leslie Grace en tant que Batgirl

Ainsi, et comme on peut le voir sur cette première photographie de l’actrice entièrement qualifiée de Batgirl, le design du costume est fortement inspiré de la relance du personnage dans les comics en 2014, ajoutant également quelques touches du costume que portait Yvonne Craig. dans la série télévisée Batman des années 60. Quoi qu’il en soit, il s’agit de la version Year One du personnage, comme Leslie Grace elle-même l’a assuré dans le texte qui accompagne la photographie sur son compte Instagram officiel.

« J’utilise vos attentes contre vous. Ce sera votre faiblesse. Pas le mien. Tout le monde me sous-estime. Et quand ils baissent leur garde et que leur fierté grandit, laissez-moi leur botter le cul. Batgirl, Year One », a écrit l’actrice sur ses réseaux sociaux avec une émoticône représentant une chauve-souris et le hashtag #Batgirl.

Pour le moment, Batgirl n’a pas de date de sortie sur HBO Max, un film actuellement en tournage sous la direction d’Adil El Arbi et Bilall Fallah, responsable de Bad Boys for Life, avec un scénario écrit par Christina Hodson, scénariste de le film Birds of Prey.

Parmi sa distribution, nous trouvons des noms comme Leslie Grace elle-même en tant que Batgirl/Barbara Gordon, JK Simmons à nouveau en tant que commissaire Gordon, Brenda Fraser ou Michael Keaton, qui revient une fois de plus en tant que Batman après sa prochaine apparition dans The Flash.

source | Warner Bros.