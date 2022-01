Quand y aura-t-il du stock de cartes graphiques en 2022 ? NVIDIA publie ses prévisions

Une fois l’année 2022 commencée, l’industrie du jeu vidéo se demande si nous approchons de la fin de la crise des semi-conducteurs et d’une situation d’approvisionnement en consoles et en produits matériels incapables de répondre à l’énorme demande mondiale. Il n’y a pas de stock de consoles PS5 et Xbox Series, mais aussi pas de cartes graphiques haut de gamme ; ce qui se traduit dans ce dernier cas par une spéculation excessive et des prix plus élevés. NVIDIA est optimiste pour le second semestre.

Le géant américain, spécialisé dans les cartes graphiques, puces et autres unités de traitement, a déclaré à plusieurs reprises que la situation actuelle n’allait pas s’améliorer avant 2022, dans laquelle nous nous trouvons déjà. Colette Kress, CFO de Nvidia, estime que ce sera au second semestre 2022 que le stock de GPU commencera à s’améliorer.

« Nous avions constaté que les niveaux d’approvisionnement dans les canaux étaient assez bas », déclare Kress lorsqu’on l’interroge sur l’estimation des stocks chez Tom’s Hardware. « Nous travaillons avec nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement pour augmenter la disponibilité. Nous nous sentons mieux dans notre situation d’approvisionnement alors que nous entrons dans la seconde moitié de 2022. »

NVIDIA RTX 3090, la plus haute gamme du constructeur.

Une demande sans précédent face à une situation de stock très limitée

Avec une telle demande de cartes graphiques – qui s’accumule en ajoutant les utilisateurs qui n’ont pas pu se procurer leur nouveau GPU en 2021 -, il semble difficile que la situation revienne à la normale jusqu’à l’année prochaine.

A tel point qu’Intel, l’un des plus grands fabricants de microprocesseurs et de matériel du marché, a indiqué lors d’un entretien à la fin de l’année dernière avec CNBC par la voix de son PDG, Pat Gelsinger, que le manque de puces s’améliorerait progressivement au cours 2022, mais que jusqu’en 2023 nous ne verrions pas d’équilibre entre l’offre et la demande selon l’ère pré-pandémique.

Concernant AMD, en charge de fabriquer les puces des consoles PlayStation 5 et Xbox Series, sa PDG, Lisa Su, a indiqué début janvier que la production augmentera petit à petit tout au long de 2022.

