Spider-Man : ce sera sa relance dans les comics pour le 60e anniversaire

2022 marquera le 60e anniversaire de Spider-Man, l’un des super-héros les plus importants de Marvel Comics. La maison des idées a en tête de le célébrer avec style afin que notre ami et voisin soit à la hauteur de ce que des millions de lecteurs attendent. Parmi tout ce qu’ils ont prévu, on retrouve un reboot d’Amazing Spider-Man de l’auteur Zeb Wells et John Romita Jr. aux pinceaux avec différentes couvertures commémoratives de nombreux artistes.

Ce sera Amazing Spider-Man #1 (2022)

Ce premier numéro d’Amazing Spider-Man avec Wells et Romita Jr. comportera des variantes de couvertures d’artistes connus pour avoir fait partie de l’histoire du personnage dans le passé; comme Mark Bagley ou Humerto Ramos. Seront également inclus des œuvres de Russell Dauterman et Patrick Gleason, entre autres. Ce numéro sera mis en vente le 6 avril 2022 aux États-Unis.

INCROYABLE SPIDER-MAN #1 (2022)

Écrit par ZEB WELLS

Art et couverture par JOHN ROMITA JR.

Variante couverture par HUMBERTO RAMOS

Couverture de variante par MARK BAGLEY

Couverture de variante par TRAVIS CHAREST

Couverture de variante par JIM CHEUNG

Variante de couverture par RUSSELL DAUTERMAN

Couverture de variante par SKOTTIE YOUNG

Variante de couverture de style de connexion par BENGAL

Couverture variante par PATRICK GLEASON

Variante de couverture par PEACH MOMOKO

Couverture de variante par STANLEY « ARTGERM » LAU

Variante de couverture par INHYUK LEE

Variante de couverture par MARK BAGLEY & JOHN ROMITA SR.

Couverture de variante par ROSE BESCH

Virgin Variant Cover Virgin style par ROSE BESCH

Zeb Wells est un auteur bien connu des amoureux de Spider-Man ; surtout pour son travail dans Un Nuevo Día et dans sa scène dans Beyond. De son côté, John Romita Jr. est l’un des artistes les plus étroitement liés à Peter Parker au cours des dernières décennies. Ses débuts ont eu lieu dans The Amazing Spider-Man # 11, alors qu’il a ensuite travaillé aux côtés de Roger Sern ou de J. Michael Straczynski, une autre légende de Spider-Man.

