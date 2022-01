Monster Hunter Rise pour PC à la limite : voici à quoi ça ressemble en 8K avec Ray Tracing sur un RTX 3090

L’arrivée de Monster Hunter Rise sur PC après sa première en 2021 sur Nintendo Switch permet à des centaines de milliers de joueurs de profiter de l’un des meilleurs épisodes de la série sur Steam. De plus, selon les avis des acheteurs, c’est un excellent port qui répond aux attentes. En fonction de la puissance de notre équipe, le jeu offrira une plus grande fidélité visuelle ; ajoutée à une fréquence d’images déverrouillée par seconde. Voici à quoi ressemble le jeu en résolution 8K et avec Ray-Tracing activé fonctionnant sur un Nvidia RTX 3090.

La chaîne Digital Dreams est connue pour pousser presque tous les nouveaux jeux vidéo sur lesquels ils mettent la main à la limite. Dans ce cas, le titre Capcom offre son meilleur visage graphiquement en utilisant sa configuration maximale possible. Et oui, malgré son fonctionnement en résolution 8K, la fréquence d’images ne souffre pas, constante à 60 FPS.

Pour le reste, le jeu que l’on connaît déjà, avec une verticalité et une profondeur superlatives dans les scénarios ; Bien que, comme nous l’avons déjà souligné dans l’analyse que vous pouvez lire dans FreeGameTips, certaines textures ne ressortent pas très bien lorsque la résolution est autant augmentée. Ce qui est amélioré, ce sont d’autres aspects graphiques tels que l’anticrénelage pour les modèles de personnages et l’environnement, ou un éclairage bien amélioré par rapport à la console Nintendo, où il est toujours l’un des jeux les plus vendus et les plus appréciés.

Monster Hunter Rise, disponible sur PC et Nintendo Switch

Monster Hunter Rise est le dernier opus de la saga à ce jour. La saga de chasse de Capcom attend toujours un éventuel Monster Hunter World 2 ; Pendant ce temps, le présent et l’avenir de Rise sont prometteurs car l’extension Sunbreak est confirmée pour cet été, ce qui, comme Iceborne l’a fait dans MHW, nous fournira des dizaines d’heures de contenu totalement nouveau à partir de cet été 2022.

Les débuts de Malzeno, Lunagaron ou Shogun Ceanataur en tant que nouveaux monstres sont confirmés. Capcom promet que l’expansion sera « géante ». Le jeu est disponible sur Nintendo Switch et PC ; Sunbreak sera publié sur les deux plateformes à un prix à déterminer.

