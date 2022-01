Red Dead Redemption 2 : c’est un mod fou intégré à Twitch avec des événements aléatoires

Les utilisateurs de PC les plus enthousiastes ne s’arrêtent jamais dans leur désir de modifier, d’étendre et même d’améliorer l’expérience qu’ils proposent. Il n’y a pas un jour où nous n’avons pas la possibilité d’utiliser des mods qui nous permettent de profiter d’une manière différente et de tirer le meilleur parti d’un jeu vidéo, et cette fois nous vous apportons l’un des plus particuliers pour Red Dead Redemption 2. Il s’appelle Chaos, et comme son nom l’indique, il transforme le jeu en une véritable succession de folie.

Le mod consiste en des événements qui se produisent – il y en a plus de 150 – pendant le jeu toutes les 45 secondes et de manière complètement aléatoire ; Il est tout aussi possible qu’une énorme somme d’argent apparaisse sur scène, comme mourir subitement ou que des PNJ se transforment en géants de cinq mètres. Il a également une fonctionnalité très intéressante : l’intégration du chat Twitch, quelque chose qui permet aux téléspectateurs de voter sur le type de mod qu’ils veulent dans la prochaine rotation. Vous pouvez le télécharger sur Nexus Mods.

Red Dead Redemption 2, la dernière grande œuvre de RockStar

Alors que les mois passent et que nous continuons d’attendre des nouvelles du tant attendu Grand Theft Auto VI, l’aventure d’Arthur Morgan et de sa famille continue d’être la dernière version majeure de la populaire entreprise. Le titre a fait ses débuts en octobre 2018 et est automatiquement devenu l’un des jeux vidéo les mieux notés de tous les temps. Il a remporté plusieurs prix aux Game Awards 2018 (meilleur récit, performance, conception audio et bande son).

Dans notre test, le jeu a obtenu une note parfaite : 10 sur 10. Nous avons dit à son propos que « c’est un chef-d’œuvre du jeu vidéo. Ce n’est pas parfait, mais cette imperfection est ce qui nous fait mettre les pieds sur terre pour comprendre que les plafonds sont là pour les battre, et Rockstar l’a fait. Non seulement c’est le monde ouvert le plus vivant auquel nous ayons jamais été confrontés, c’est que tout ce qui s’y passe coule de manière organique et naturelle; où en plus de dire des choses, on raconte des histoires ».

Disponible sur PC, PS4 et Xbox One, Red Dead Redemption 2 est compatible PS5 et Xbox Series X|S.

