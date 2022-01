Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin révèle combien pèse son téléchargement sur PS5

Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin est devenu l’une des sorties marquantes qui débarqueront au cours du premier semestre 2022. Le titre, qui arrive sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One le 18 mars, a déjà a révélé les premiers détails concernant sa version numérique ; Grâce à PlayStation Game Size, le compte qui collecte les informations de la base de données du PlayStation Store, nous savons déjà quand il sera téléchargé dans la version PS5, ainsi que les détails que nous devons prendre en compte concernant son installation et son accès anticipé.

Taille de téléchargement sur PS5 : 71 505 Go (sans compter les correctifs éventuels)

Date de pré-téléchargement : 13 mars

Accès anticipé pour ceux qui précommandent l’édition Deluxe : 15 mars

Le côté obscur de Final Fantasy

Le jeu, dont le développement est réalisé par Team Ninja (Nioh, Ninja Gaiden, Dissidia Fnal Fantasy NT), est engagé dans l’action à la troisième personne, certains éléments semblables à des âmes et une puissante charge narrative qui, comme son nom l’indique, permettra Explorez les origines de la saga légendaire de Square Enix. Nous rencontrerons des personnages inédits et voyagerons dans des lieux aussi emblématiques que Cornelia, la première ville que nous avons visitée il y a plus de 30 ans dans le premier volet de la franchise.

Le populaire Tetsuya Nomura (character designer du jeu) a assuré que l’histoire va nous surprendre, et bien qu’il comprenne la confusion de la communauté en voyant des bandes-annonces dans lesquelles de nouveaux personnages apparaissent « de nulle part », il affirme que les choses seront « complètement différentes ” aux théories que certains utilisateurs ont formées autour d’elle.

Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin sera mis en vente sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One le 18 mars.

source | Taille du jeu PlayStation en Twitter