Avatar : Reckoning est le nouveau MMORPG mobile de la célèbre saga James Cameron

Avec le titre ambitieux d’Ubisoft en développement et le film Avatar 2 prévu pour plus tard cette année, il semble que la saga James Cameron aura un grand rôle en 2022 ; À la liste, nous devons ajouter un autre jeu vidéo récemment annoncé. Il porte le nom d’Avatar: Reckoning et est défini comme un MMORPG avec des mécanismes de tir. Cela a été annoncé par le compte officiel de la licence via Twitter et aucun détail n’a été partagé sur ce à quoi nous pouvons nous attendre, au-delà du fait que le développement est réalisé par Archosaur Games (distribué par Level Infinite) et qu’il arrivera au cours des prochains mois sur les appareils Android et iOS. De plus, vous pouvez déjà vous inscrire à sa future bêta initiale.

Avatar : Frontiers of Pandora continue son développement

Le nouveau et ambitieux basé sur la saga développée par Massive Entertainment (The Division) a été l’un des grands protagonistes de l’E3 2021. Le jeu devrait être lancé cette année exclusivement pour PC et consoles de nouvelle génération. D’Ubisoft, ils ont expliqué que la décision réside dans les possibilités offertes par le matériel PS5 et Xbox Series X | S, garantissant que le disque SSD joue un rôle fondamental, car «la faune, l’IA, la façon dont ils se comportent avec vous et vous attaquent, avancent dans la technologie et la façon dont nous tirons parti de la puissance de notre moteur Snowdrop nous permet de faire des choses incroyables qui ne seraient pas possibles autrement. »

Avatar: Frontiers of Pandora sera une aventure d’action à la première personne, dans laquelle nous nous mettrons à la place d’un Na’vi et aurons la liberté d’explorer un monde aux proportions immenses. Comment pourrait-il en être autrement, les forces du RDA seront notre premier ennemi. À ce jour, il n’y a pas beaucoup de détails sur l’histoire, bien qu’il soit confirmé que nous traverserons la frontière ouest de Pandora, un endroit qui n’a pas encore été exploré.

