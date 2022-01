Le directeur de God of War affirme que les studios ont été poussés à apporter ses jeux sur PC

La stratégie de Sony concernant le PC a changé ces derniers mois. Après le lancement d’Horizon Forbidden West est venu Days Gone, alors que maintenant c’est au tour de God of War. Avec Uncharted : Legacy of Thieves Collection à l’horizon, Game Informer a demandé à Cory Barlog, directeur de l’aventure Kratos, comment est née l’idée de porter les titres sur PC. Le créateur a souligné que c’était la pression des développeurs qui composent PlayStation Studios qui avait fait pencher la balance dans cette direction.

« Je pense que ce sont les studios dans leur ensemble qui ont dit que c’était une très bonne idée et que nous devrions l’examiner. Finalement, je pense que ce point de basculement a été atteint », explique Barlog dans l’interview. Selon leurs propres mots, ils ont envoyé tellement de suggestions à cet égard qu’ils ont finalement cédé. « C’est un processus. Nous étudions toujours en tant que studios individuels et en tant qu’entreprise comment procéder, ainsi que le processus et la stratégie que nous allons suivre.

Est-ce que Ragnarök sortira sur PC ? « Je n’en ai aucune idée »

Étant donné que God of War est sorti sur PC, il va de soi que la suite, God of War : Ragnarok, pourrait faire une apparition sur la plateforme après sa sortie sur PS4 et PS5. Game Informer lui a posé la question et la réponse a été la suivante : « Je n’en ai aucune idée. En ce moment, nous prenons un match à la fois » et déterminons les prochaines étapes. » Ils se demandent si les gens l’apprécient, s’ils ont bien fait ou s’ils ont fait des erreurs, mais « en fin de compte, la décision est jusqu’à Sony. »

God of War est un redémarrage jouable, bien qu’il s’agisse sans doute d’une suite. Kratos et son fils Arceus voyagent à travers le monde mythologique nordique à la recherche de leur destin.

source | Informateur de jeu