Apex Legends : ils détectent une version native pour PS5

Que Respawn Entertainment envisage de publier une version pour la nouvelle génération de consoles n’est pas une nouvelle qui prend quiconque au dépourvu. L’étude a déjà laissé tomber en août 2021 qu’elle y travaillait, bien qu’à ce moment-là, ils ne puissent avancer aucun détail à ce sujet. PlayStation Game Size, qui collecte les produits qui apparaissent sur le PlayStation Store, a détecté la présence d’une version pour PS5. Pour le moment, ni EA ni Respawn n’ont révélé quoi que ce soit officiellement.

Selon ces informations, le jeu vidéo sur PS5 pèsera au total 80 Go.

Apex Legends fonctionne avec une rétrocompatibilité

Apex Legends est un titre qui fonctionne sous le modèle free-to-play (gratuit mais avec des microtransactions) et qui est sorti à l’origine pour PC, PS4 et Xbox One.Plus tard, ils ont également adapté l’expérience à Nintendo Switch. Avec l’arrivée des machines de nouvelle génération, tant la PS5 que la Xbox Series X et Series S ont pu profiter du titre grâce à la rétrocompatibilité. Cependant, une adaptation native permettrait d’exploiter davantage les avantages du matériel.

« J’aimerais pouvoir partager une mise à jour, mais je ne peux rien dire de définitif à ce stade », a déclaré Ryan Rigney, responsable des communications de Respawn, lorsqu’il a été abordé avec le sujet d’une mise à jour de nouvelle génération. « Faites-nous confiance quand même, nous y travaillons et nous sommes ravis aussi. »

Il y a quelque temps, le directeur de l’équipe de Vancouver soulignait que 120 fps était l’un des principaux objectifs de la version PS5 et Xbox Series : « Je ne peux rien promettre, mais avec la sensation de jeu de la mécanique Apex étant un élément important de l’expérience du joueur, c’est en haut de la liste des priorités.

En plus d’Apex Legends, Respawn Entertainment est immergé dans le développement d’autres projets. L’un des plus attendus est la suite de Star Wars Jedi : Fallen Order, qui n’a pas encore été officiellement révélée, bien que son existence ait été reconnue par l’entreprise elle-même.

source | Taille du jeu PlayStation, VGC