The Batman : de nouvelles images de la Batcave de Robert Pattinson très détaillées

La Batcave est l’un des éléments les plus caractéristiques de Batman, son repaire secret dans lequel il garde ses costumes et armures, sa célèbre Batmobile (et autres Bat-véhicules) et le lieu depuis lequel il enquête et se tient au courant des dernières nouvelles de Batman. Gotham et ses criminels. Et comment pourrait-il en être autrement, dans The Batman, le nouveau film de Matt Reeves avec Robert Pattinson en tant que jeune Bruce Wayne/Batman, le justicier de DC aura également sa propre Batcave.

Voici la nouvelle Batcave du Chevalier Noir

A tel point qu’on peut déjà jeter un bon coup d’œil à ladite tanière grâce à une nouvelle promotion du film en collaboration avec la marque de biscuits Oreo, à travers laquelle plusieurs photographies du lieu ont été partagées. Ainsi, nous pourrons voir certains des coins de ladite pièce de manière très détaillée, de plusieurs ordinateurs et écrans à l’imposante Batmobile du film sur sa plateforme élévatrice, ainsi qu’un escalier avec l’armure de Batman en guise de mannequin.

«Deux ans à traquer les rues en tant que Batman (Robert Pattinson), semant la peur dans le cœur des criminels, ont plongé Bruce Wayne dans l’ombre de Gotham City. Avec seulement quelques alliés de confiance – Alfred Pennyworth (Andy Serkis) et le lieutenant James Gordon (Jeffrey Wright) – parmi le réseau corrompu de hauts fonctionnaires et de personnalités de la ville, le justicier reclus s’est imposé comme la seule incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens. ressortissants.

« Lorsqu’un tueur cible l’élite de Gotham avec une série de machinations sadiques, une traînée d’indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde dans une enquête sur la pègre, où il rencontre des personnalités comme Selina Kyle alias Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot alias le Pingouin ( Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) et Edward Nashton alias le Riddler (Paul Dano). Alors que les preuves commencent à se rapprocher de chez nous et que l’ampleur des plans de l’agresseur devient claire, Batman doit forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et rendre justice à l’abus de pouvoir et à la corruption qui sévit depuis longtemps à Gotham City. résumé officiel.

The Batman est prévu pour le 4 mars 2022.

source | ScreenRant