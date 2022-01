Phase 5 de l’univers Marvel : tous les films et séries connus pour l’instant

L’univers cinématographique Marvel est à l’envers. Après Spider-Man: No Way Home, le plus grand phénomène du monde du cinéma ces dernières années et l’un des plus gros succès de l’histoire, il est temps de regarder vers l’avant et d’affronter un UCM marqué non seulement par les films, mais par les séries. Car Disney+ est devenu une colonne vertébrale de la stratégie, un complément sur lequel s’appuieront aussi bien la Phase 4 que la prochaine Phase 5 pour enrichir l’ensemble. Nous passons en revue tout ce que nous savons sur la phase 5.

Phase 5 de l’univers Marvel : tout ce que l’on sait pour l’instant

La première chose que nous devons préciser est qu’il n’est pas défini quand la phase 4 se termine et quand la phase 5 de l’univers Marvel commencera. On connaît – beaucoup d’entre eux datés – les prochains films de 2022 et 2022, tous des suites ; mais parmi ceux qui n’ont pas de date, il y a quelques noms et licences sur la table qui feront partie de l’UCM dès leur sortie.

Par conséquent, pour comprendre un peu mieux ce que nous pouvons attendre de la phase 5, parcourons d’abord la liste avec tous les films sortis et à venir de la phase 4; tout de suite après, nous ferons de même avec les prochaines productions indéterminées pour que ce soit plus organisé et lisible :

Moon Knight arrive sur Disney+ en 2022

Phase 4 de l’univers cinématographique Marvel

Wandavision (janvier 2021) [Serie]

Le Faucon et le Soldat de l’Hiver (mars 2021) [Serie]

Loki (juin 2021) [Serie]

Veuve noire (9 juillet 2021) [Película]

Et qu’est-ce qui se passerait si…? (août 2021) [Serie]

Shang-Chi et la légende des dix anneaux (3 septembre 2021) [Película]

Éternels (5 novembre 2021) [Película]

Hawkeye (novembre 2021) [Serie]

Spider-Man: No Way Home (17 décembre 2021) [Película]

Doctor Strange dans le multivers de la folie — 6 mai 2022 [Película]

Thor Love and Thunder – 8 juillet 2022 [Película]

Black Panther 2 : Wakanda pour toujours — 11 novembre 2022 [Película]

Chevalier de la Lune (2022) [Serie]

She-Hulk (2022) [Serie]

Invasion secrète (2022) [Serie]

Mme Marvel (2022) [Serie]

Spécial vacances Les Gardiens de la Galaxie (2022) [Serie]

Les merveilles (Captain Marvel 2) – 17 février 2023 [Película]

Les Gardiens de la Galaxie Tome 3 — 5 mai 2023 [Película]

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania — 28 juillet 2023 [Película]

Les Quatre Fantastiques — Date à déterminer [Película]

Cœur de fer — Date à déterminer [Serie]

Armor Wars – Date à déterminer [Serie]

Wakanda (titre à confirmer) — Date à déterminer

Marvel Studios a également un film non annoncé pour le 3 novembre 2023 prochain; ainsi que d’autres dates marquées pour le 16 février, le 3 mai, le 26 juillet et le 8 novembre 2024.

L’avenir de l’univers cinématographique Marvel – Phase 5

Lame — Date à déterminer [Película]

Deadpool — Date à déterminer [Película]

Captain America — Date à déterminer [Película]

Shang-Chi (suite) — Date à déterminer [Película]

Mutants — Date à déterminer [Película]

Spécial Halloween non annoncé – Date à déterminer [Serie]

Loki Saison 2 – Date à déterminer [Serie]

Et si… Saison 2 — Date à déterminer [Serie]

Écho — Date à déterminer [Serie]

Agatha: House of Harkness – Date à déterminer [Serie]

Spider-Man: première année – Date à déterminer [Serie]

Marvel Zombies – Date à déterminer [Serie]

Série sans titre Destin Daniel Cretton — Date à déterminer [Serie]

