L’anime My Hero Academia aura sa propre bataille royale gratuite pour PC et consoles

Le genre Battle Royale populaire est sur le point de recevoir un nouveau concurrent des plus inattendus. À tel point que Bandai Namco Entertainment a présenté My Hero Academia: Ultra Rumble, un nouveau jeu gratuit pouvant accueillir jusqu’à 24 joueurs basé sur un manga anime si populaire. Cela a été partagé par les responsables à travers le dernier numéro du magazine Weekly Jump au Japon, tel que recueilli par le média Gematsu. Pour le moment, aucune fenêtre de sortie n’a été confirmée, même si nous savons qu’il arrivera bientôt sur PC (Steam), PS4, Xbox One et Switch (avec compatibilité avec la nouvelle génération).

My Hero Academia dans la clé de la bataille royale

Et c’est qu’après le succès disparate de toutes sortes de titres qui parient sur la bataille royale, comme le plus célèbre Fortnite, Apex Legends ou PUBG : Battlegrounds (rappelez-vous que ce dernier a récemment fait le saut en free to play), maintenant Bandai Namco Le divertissement entend prendre sa part du gâteau avec une licence aussi célèbre que My Hero Academia, une franchise déjà courante dans le secteur du jeu vidéo qui a opté pour sa vision particulière du genre baston et qui entend désormais se tailler une place. dans le « seulement il peut y en avoir un ».

Pour le moment, les informations envisagées sont plutôt rares: « Rejoignez-vous pour gagner dans une bataille d’action multijoueur contre 24 joueurs », peut-on lire dans le magazine japonais où le titre a été présenté, confirmant que, en tout cas, C’est un F2P ou Free to Play. Et c’est que contrairement aux autres battle royale qui pointent vers une centaine de joueurs par partie, dans ce cas ils restent en affrontements ouverts pour un maximum de 24.

Quoi qu’il en soit, dans les premières captures d’écran publiées par Weekly Jump, nous pouvons déjà voir certains des personnages les plus reconnaissables de l’œuvre originale, tels que Izuki Midoriya, All Might, Tomura Shigaraki ou Shoto Idoroki, affichant certaines de leurs techniques habituelles de combattez dans un fou tous contre tous.

Pour le moment, il n’y a pas non plus de date pour la version bêta, bien que l’on s’attende à ce que plus d’informations commencent à être partagées bientôt une fois que le site officiel de My Hero Academia : Ultra Rumble sera activé.

source | Gematsu