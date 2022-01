Doctor Strange in the Multiverse of Madness termine le tournage; prêt pour la première

Doctor Strange dans le multivers de la folie a tout prêt à sortir dans les salles du monde entier en mai. Le deuxième film de Doctor Strange dans l’univers cinématographique Marvel, encadré dans la trépidante phase 4, est réalisé par Sam Raimi et, malgré les difficultés que la bande a eues pour son enregistrement en raison de la pandémie, son tournage est enfin terminé.

Benedict Cumberbatch est le grand protagoniste du monde du cinéma durant cette première moitié de 2022. Non seulement à cause de Doctor Strange et du Multivers de la folie, mais aussi à cause de The Power of the Dog, le film de Jane Campion pour Netflix qui est connu comme un des grands favoris aux Oscars. S’adressant à Deadline, l’acteur britannique a confirmé qu’il était prêt pour son nouveau rôle de Docteur Strange : « Je suis enthousiasmé par la réaction à la bande-annonce à la fin de Spider-Man », dit-il, faisant référence à l’un des films de Spider-Man. scènes post-génériques. -Man: No Way Home, qui est toujours la première bande-annonce du film.

Il ajoute également que quelques prises de vue supplémentaires ont été terminées samedi dernier, il est donc prêt pour sa première le 6 mai. Un éventuel changement de date dépend strictement des plans de Disney et Marvel.

Doctor Strange dans le multivers de la folie sort en salles le 6 mai

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) devrait sortir le 6 mai 2022. Voici une liste avec les prochaines sorties de l’univers cinématographique Marvel pour les années 2022 et 2023 dans le monde du cinéma ; les séries sont distinctes et les dates restent à déterminer.

Doctor Strange dans le multivers de la folie — 6 mai 2022

Thor Love and Thunder – 8 juillet 2022

Black Panther 2 : Wakanda pour toujours — 11 novembre 2022

Les merveilles (Captain Marvel 2) – 17 février 2023

Les Gardiens de la Galaxie Tome 3 — 5 mai 2023

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania — 28 juillet 2023

