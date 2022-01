Le style visuel de Tales of Arise reviendra dans de nouveaux épisodes ; pas dans les remakes

Tales of Arise est devenu le volet le plus vendu de la série. Le titre, publié en septembre dernier, a surpris non seulement par son style de combat agile, rapide, amusant et bien pensé, mais aussi par une section audiovisuelle qui a clairement indiqué les intentions de Bandai Namco : c’est un blockbuster. Désormais, son producteur, Yusuke Tomizawa, confirme que ce style visuel sera réutilisé dans les prochains volets de la saga.

L’équipe Bandai Namco à l’origine de la série Tales of Arise, qui a fêté ses 25 ans l’année dernière, continuera d’utiliser le style Atmospheric Shaders, inspiré des séries animées japonaises et des illustrations à l’aquarelle. Le producteur explique dans Famitsu qu’ils ont aimé ce style et, après ce qu’ils ont appris dans Tales of Arise, ils continueront à l’améliorer et à le faire évoluer pour les futurs nouveaux épisodes.

C’est la clé : uniquement dans les prochains épisodes, pas dans les remakes. Indirectement, les portes sont ainsi ouvertes à d’éventuels remakes ou remasterisations de titres du passé. Les fans réclament depuis des années un remake de l’une des œuvres les plus emblématiques de Tales comme Tales of Symphonia, qui après être passé par GameCube et PS2 a également été réédité en haute définition sur PlayStation 3 et PC.

Contes d’Arise

Son producteur souhaite raconter des événements du passé d’Alphen (Tales of Arise)

Avant de terminer l’interview, Yusuke Tomizawa reconnaît qu’il aimerait explorer certains événements du passé d’Alphen -le principal protagoniste de Tales of Arise-, donc cela ne devrait pas nous surprendre si à l’avenir nous avons une histoire DLC dédiée à ce personnage . Il convient de noter que l’histoire de Tales of Arise est l’une des plus intéressantes que nous ayons eues ces derniers temps.

Tales of Arise est disponible sur les consoles PS4, Xbox One, Xbox Series, PS5 et PC. Sans aucun doute, l’un des meilleurs de toute la série, un épisode qui a catapulté la licence à un niveau supérieur ; tant pour les valeurs de production que pour son système de combat. Vous pouvez lire notre analyse ici.

