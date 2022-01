Gran Turismo 7 : nouveau gameplay 4K sur le légendaire Daytona International Speedway

Sony Interactive Entertainment et Polyphony Digital ont montré avec style le premier gameplay vidéo du circuit Daytona International Speedway récemment confirmé dans Gran Turismo 7. Après ses débuts dans la saga GT5 Prologue, ce circuit traditionnellement utilisé pour NASCAR ou les 24 Heures de Daytona, l’un des événements d’endurance les plus prestigieux au monde, se révèle dans le titre ambitieux de Kazunori Yamauchi dans une nouvelle bande-annonce en vue pilote et en résolution 4K.

Cet ovale, dont le prestige est indéniable, aura une configuration tri-ovale et route, selon l’épreuve ou la catégorie de voiture ; et oui, la récente chicane au milieu de l’ovale qui a été introduite dans le circuit réel en 2020. Dans le gameplay, nous pouvons apprécier tous les détails du tracé réel, qui est situé à Daytona Beach, en Floride, sur sa route configuration, la variante du circuit qu’ils utilisent aux 24 Heures de Daytona.

La voiture choisie n’est autre que la Porsche 911 RSR, montrant ainsi que l’équipe allemande ne manquera pas le rendez-vous Gran Turismo 7 de ce mois de mars sur PS5 et PlayStation 4.

Gran Turismo 7 passera les feux au vert le 4 mars

Gran Turismo 7 arrivera sur PS5 et PS4 au format physique et numérique le 4 mars 2022. FreeGameTips a eu l’occasion d’interviewer Kaunori Yamauchi pour nous dire pourquoi cet opus est un retour aux origines de la série classique. Il nous a également expliqué quels sont ses objectifs avec le jeu à long terme : « Gran Turismo 7 a pour mission de transmettre la culture automobile et l’histoire de la voiture aux générations futures. »

De plus, il a confirmé que le jeu aura une météo variable en temps réel, plus de 400 véhicules, deux options graphiques dans la version PS5 et des temps de chargement d' »environ une seconde » grâce à la mémoire SSD.

