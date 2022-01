Dying Light 2 lance le compte à rebours : mode coopératif, comparaison et nouveau gameplay

Techland a publié son sixième et dernier journal de développement pour Dying Light 2: Stay Human, la suite tant attendue du RPG d’action-aventure en monde ouvert mettant l’accent sur le parkour et la survie. Après avoir connu de nombreux détails sur ce qui nous attend dans la ville, cette fois le studio polonais a expliqué dans différentes vidéos que vous pouvez voir ci-dessous à quoi ressemblera l’expérience coopérative jusqu’à quatre joueurs, une comparaison graphique entre les consoles et un nouveau mode de jeu .

Jonah Scott, qui exprime Aiden Caldwell, et la co-animatrice Leah montrent tous ces détails aux futurs joueurs de Dying Light 2. Pour commencer, il est confirmé que le mode campagne peut être joué dans son intégralité en compagnie, un élément que les fans attendaient et réclamaient car il fait partie de l’idiosyncrasie de la saga. Et oui, toutes les armes et progressions des joueurs invités seront reportées sur leurs jeux respectifs.

Pour le reste, dans une autre vidéo, nous pouvons voir à quoi ressemble le jeu sur différentes versions des consoles PlayStation (PS4 et PS5) et Xbox (Xbox Series et Xbox One). L’épidémie de zombies a tout prévu pour démontrer son potentiel en quelques semaines seulement.

Dying Light 2 : Stay Human avertit les plaisanciers : 4 février disponible

Dying Light 2 : Stay Human, du studio Techland, sortira le 4 février 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S et Nintendo Switch (via le Cloud). FreeGameTips a pu tester le jeu pendant plusieurs heures après s’être rendu dans les bureaux du studio en Pologne.

Dans cet article, nous vous disons tout sur le jeu en profondeur. Plus que quelques semaines pour voir s’il est à la hauteur de la livraison d’origine ; cette fois avec un monde ouvert plus ambitieux, vaste et tactique, avec des mécanismes de parkour améliorés et des dizaines d’heures de contenu à venir.

source | Communiqué de presse