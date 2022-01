Nominés aux DICE Awards 2022 : nominations pour Ratchet & Clank

Les prix DICE Awards 2022 ont publié la liste complète des nominés pour les prix qui visent à récompenser l’excellence dans le secteur du jeu vidéo au cours de l’année écoulée. Dirigé par l’Académie des Arts & Sciences Interactifs depuis 1998, cette fois Ratchet & Clank : A Dimension Apart est le titre qui accumule le plus de nominations ; quelque chose de frappant étant donné qu’il fait partie de ceux qui sont repartis les mains vides aux Game Awards.

Le travail d’Insomniac Games exclusivement pour PS5 est candidat à neuf prix; tandis que Deathloop, le favori pour gagner aux Game Developers Choice Awards 2022 (GDC 2022), est juste derrière avec huit nominations. De son côté, It Takes Two, Inscryption et Returnal clôturent le combat pour le prix du jeu de l’année (GOTY).

Le 24 février, au Mandalay Bay Resort de Las Vegas, les gagnants seront annoncés. Nous passons la liste avec tous les finalistes dans chacune des catégories.

Tous les nominés des DICE Awards 2022

jeu de l’année

Deathloop (Arkane Studios/Bethesda Softworks)

Inscription (Daniel Mullins Games / Return Digital)

Il en faut deux (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Ratchet & Clank : Rift Apart (Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment)

Returnal (Housemarque / Sony Interactive Entertainment)

meilleure orientation

Deathloop (Arkane Studios/Bethesda Softworks)

Inscription (Daniel Mullins Games / Return Digital)

Il en faut deux (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Ratchet & Clank : Rift Apart (Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment)

L’évasion artistique (Beethoven et dinosaure / Annapurna Interactive)

meilleure conception

Deathloop (Arkane Studios/Bethesda Softworks)

Inscription (Daniel Mullins Games / Return Digital)

Il en faut deux (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Loop Hero (quatre quarts, retour numérique)

Ratchet & Clank : Rift Apart (Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment)

meilleure animation

Call of Duty : Vanguard (Sledgehammer Games/Activision)

Deathloop (Arkane Studios/Bethesda Softworks)

Kena: Pont des Esprits (Ember Lab)

Ratchet & Clank : Rift Apart (Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment)

Resident Evil Village (Capcom)

meilleure direction artistique

Call of Duty : Vanguard (Sledgehammer Games/Activision)

Deathloop (Arkane Studios/Bethesda Softworks)

Kena: Pont des Esprits (Ember Lab)

Ratchet & Clank : Rift Apart (Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment)

Resident Evil Village (Capcom)

meilleur personnage

Colt Vahn de Deathloop (Arkane Studios/Bethesda Softworks)

Kena de Kena : Pont des Esprits (Ember Lab)

Alex Chen de Life is Strange : True Colors (Deck Nine/Square Enix)

Rivet de Ratchet & Clank : Rift Apart (Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment)

Lady Dimitrescu de Resident Evil Village (Capcom)

meilleure composition musicale

Deathloop (Arkane Studios/Bethesda Softworks)

Il en faut deux (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Kena: Pont des Esprits (Ember Lab)

Psychonauts 2 (Double Fine / Xbox Game Studios)

Returnal (Housemarque / Sony Interactive Entertainment)

meilleure conception audio

Forza Horizon 5 (Jeux de terrain de jeu / Studios de jeux Xbox)

Halo Infinite (343 Industries / Studios de jeux Xbox)

Il en faut deux (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Ratchet & Clank : Rift Apart (Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment)

Returnal (Housemarque / Sony Interactive Entertainment)

meilleure histoire

Devant vos yeux (Au revoir World Games / Skybound Games)

Inscription (Daniel Mullins Games / Return Digital)

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel (Eidos-Montréal/Square Enix)

Psychonauts 2 (Double Fine / Xbox Game Studios)

La Cité Oubliée (Conteur Moderne / Chers Villageois)

Prix ​​de la réalisation technique

Battlefield 2042 (EA DICE / Electronic Arts)

Forza Horizon 5 (Jeux de terrain de jeu / Studios de jeux Xbox)

Moncage (Optillusion / XD)

Ratchet & Clank : Rift Apart (Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment)

Returnal (Housemarque / Sony Interactive Entertainment)

meilleur jeu d’action

Deathloop (Arkane Studios/Bethesda Softworks)

Halo Infinite (343 Industries / Studios de jeux Xbox)

Metroid Dread (Mercury Steam / Nintendo)

Returnal (Housemarque / Sony Interactive Entertainment)

L’Ascension (Neon Giant / Curve Games)

meilleur jeu d’aventure

La porte de la mort (Acid Nerve / Devolver Digital)

Il en faut deux (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel (Eidos-Montréal/Square Enix)

Psychonauts 2 (Double Fine / Xbox Game Studios)

Resident Evil Village (Capcom)

meilleur jeu familial

Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise (Nintendo)

Cozy Grove (Spry Fox / Guilde des astrophysiciens quantiques)

Mario Party Superstars (Nintendo)

Ratchet & Clank : Rift Apart (Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment)

WarioWare : Rassemblez-vous (Nintendo)

mieux jouer à la lutte

Équipement coupable -Strive- (Arc System Works)

Melty Blood : Type Lumina (Pain français, Type-Moon / Delightworks)

Nickelodeon All-Star Brawl (Ludosity & Fair Play Labs / Game Mill)

meilleur jeu de conduite

F1 2021 (Codemasters/Electronic Arts)

Forza Horizon 5 (Jeux de terrain de jeu / Studios de jeux Xbox)

Hot Wheels Unleashed (étape importante)

meilleur jeu de rôle

Final Fantasy XIV : Endwalker (Square Enix)

Pathfinder: Wrath of the Righteous (Owlcat Games/META Publishing)

Shin Megami Tensei V (Atlus/Sega)

Contes d’Arise (Bandai Namco)

Wildermyth (Worldwalker Games / Whisper Games)

meilleur jeu de sport

EA Sports FIFA 22 (Electronic Arts)

Mario Golf : Super Rush (Nintendo)

NBA 2K22 (Jeux 2K)

Riders Republic (Ubisoft)

La montée 2 (Crytek)

Meilleur jeu de stratégie/simulation

Age of Empires IV (Relic Entertainment, World’s Edge / Xbox Game Studios)

Gloomhaven (Flaming Fowl Studios / Asmodee Digital)

Griftlands (Klei Divertissement)

Inscription (Daniel Mullins Games / Return Digital)

Loop Hero (Quatre quarts / Returnal numérique)

Réalisation technique en réalité immersive

Lone Echo II (Prêt à l’aube / Oculus Studios)

Lieux mystérieux (Realities.io)

Resident Evil 4 VR (Capcom)

Chanson dans la fumée (17 bits)

YUKI (expériences immersives ARVORE)

Meilleur jeu de réalité immersive

Demeo (Jeux de résolution)

Je m’attends à ce que tu meurs 2 (Schell Games)

Lone Echo II (Prêt à l’aube / Oculus Studios)

Resident Evil 4 VR (Capcom)

Chanson dans la fumée (17 bits)

meilleur jeu indépendant

La porte de la mort (Acid Nerve / Devolver Digital)

Inscription (Daniel Mullins Games / Return Digital)

Loop Hero (Quatre quarts / Returnal numérique)

Sabre (Shedworks / Raw Fury)

Déballage (Witch Beam / Humble Bundle)

meilleur jeu mobile

Derrière le cadre (Silver Lining Studio / Akupara Games, Akatsuki Taiwan Inc.)

Fantasian (Marche-brume)

League of Legends : Wild Rift (Riot Games)

Moncage (Optillusion)

Pokémon Unite (Groupe TiMi Studio, The Pokémon Company / The Pokémon Company)

meilleur jeu en ligne

Back 4 Blood (Turtle Rock Studios/Warner Bros. Interactive Entertainment)

Call of Duty: Vanguard (Sledgehammer Games / Activision)

Final Fantasy XIV : Endwalker (Square Enix)

Halo Infinite (343 Industries / Studios de jeux Xbox)

Knockout City (Velan Studios/Electronic Arts)

source | Interactif