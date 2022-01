Dying Light 2 Stay Human montre son mode coopératif jusqu’à 4 personnes

Aujourd’hui, Techland a publié le dernier épisode de sa série Dying 2 Know, où de nouveaux détails sur Dying Light 2 Stay Human ont été révélés. Animée par Johan Scott et la streameuse Leah, cette vidéo dédiée aux fans cherche à répondre à certaines des questions les plus populaires de la communauté.

mode coopératif

Dans la vidéo, il est possible d’apprécier le nouveau mode coopératif jusqu’à 4 personnes où, cependant, il a été annoncé qu’il peut également être terminé sous cette modalité. Un autre des points intéressants de cette section est que lorsqu’ils atteignent un point où ils doivent prendre une décision qui affecte la chronologie de l’histoire, tout le monde peut voter, même si l’hôte sera celui qui prendra la décision finale et malgré eux, ils seront capable de conserver les objets qu’ils obtiennent, ainsi que la progression.

Comparaisons entre consoles

Dans la vidéo, nous pouvons également voir une comparaison entre PS4, Xbox One X, PS5 et Xbox Series X, bien qu’ils aient promis plus de ce type plus tard.

Avance du concours UGC

Lors de ce dernier épisode de D2K, les travaux de certains des participants ont également été montrés par la cosplayeuse Irina Meier, qui fait partie du jury Techland et qui annoncera les gagnants des différentes catégories dans les semaines à venir :

fan art

Cosplay

et histoire

Les gagnants peuvent être consultés directement sur la page du concours ou dans le lien suivant. Cependant, dans cette ligue, vous pouvez trouver une bande dessinée Banshee gratuite.

Dying Light 2 Stay Human sortira le 4 février 2022 sur Xbox One, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch (version cloud). Toutes les précommandes seront livrées avec le Digital Reload Pack et Reach for the Sky, qui comprend des tenues uniques, des armes, un sac à dos et des skins de planeur. Le pack Reach for the Sky a été créé en collaboration avec Rosario Dawson (The Mandalorian, Sin City), qui incarne Lawan, un personnage clé au destin qui, au cours de son voyage, se lie à l’antagoniste Aiden.

Source : Techland