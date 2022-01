La campagne Star Citizen’s Squadron 42 aura besoin de deux années de développement supplémentaires

Star Citizen, l’ambitieux jeu vidéo de simulation et de vie spatiale de Cloud Imperium Games pour PC qui est en développement depuis des années (avec plus de 400 millions de dollars levés) et qui est actuellement en version alpha, prendra au moins deux ans de plus pour pouvoir proposer le tant attendu Squadron 42, le mode histoire que beaucoup attendent. C’est ainsi que les responsables l’ont partagé, assurant que la campagne « sera terminée quand elle sera terminée ».

Le mode campagne de Star Citizen a besoin de temps

C’est ainsi que le média WCCftech le reprend après l’insistance des fans à en savoir plus sur Squadron 42, le mode de campagne prometteur de Star Citizen qui est fait pour mendier plus que prévu. Et c’est qu’après avoir terminé le déménagement du siège du studio et dans le but d’étendre l’effectif à 1 000 travailleurs, Carl Jones, directeur des opérations chez Cloud Imperium Games, a partagé l’état de développement du mode histoire de son ambitieux jeu vidéo de la simulation spatiale.

« Cela pourrait prendre encore un an ou deux », déclare Jones en référence au temps qu’il faudra à l’escadron 42 pour voir la lumière. « Il passe plus de temps avec l’équipe de Squadron 42 et avec nos autres développeurs, et ce sera cette année lorsqu’il emménagera ici pour de plus longues périodes », explique le manager, faisant référence au chef du studio, Chris Roberts, qui travaille en étroite collaboration avec l’équipe responsable de la campagne.

« Cela signifie que nous pouvons faire avancer l’escadron 42 jusqu’à son achèvement plus rapidement. Nous voulons terminer ce match, mais c’est fait quand c’est fait. » Dans l’ensemble, les joueurs de Star Citizen ont une nouvelle fenêtre de sortie à l’horizon pour recevoir le mode histoire. Star Citizen a récemment été Free to Play pendant une durée limitée.

