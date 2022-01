Hitman Trilogy rassemble ses trois derniers opus sur PC, PlayStation et Xbox : date et plus

L’agent 47 ne se repose pas ; à tel point qu’IO Interactive a annoncé le lancement de Hitman Trilogy, un pack de compilation avec les trois derniers épisodes de Hitman publiés ces dernières années qui ne viendra qu’au format numérique sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X | S (également lancé sur Xbox Game Pass) le 20 janvier 2022, un an seulement après la mise sur le marché de Hitman III. De plus, ce même jour donnera le coup d’envoi de l’année 2 de Hitman III avec l’arrivée de nouveaux contenus.

Pack de compilation avec Hitman Trilogy

Mais en plus, avec l’arrivée de Hitman Trilogy sur le marché numérique, la période d’exclusivité d’un an pour Hitman III sur Epic Games Store se termine également, avec la disponibilité du jeu également sur Steam. Et c’est que la troisième partie des aventures de l’agent 47 recevra du nouveau contenu dans le cadre de l’année 2, avec de nouveaux modes de jeu tels que Freelancer avec des éléments roguelike, Elusive Target Arcade, deux nouvelles cartes et plus encore.

D’autre part, les améliorations techniques sur PC comprendront le traçage de rayons en temps réel, l’ombrage à taux variable et la technologie XeSS d’Intel, qui permettront de mettre à l’échelle et de lisser les textures pour améliorer les performances de jeu sur PC. Bien que l’une des fonctionnalités les plus attendues de l’année 2 de Hitman III sur PC soit l’arrivée de Hitman VR, le mode de jeu spécialement conçu pour les systèmes de réalité virtuelle compatibles qui arrivera sans frais supplémentaires, le tout pour vivre des missions de trilogie à la première personne et VR .

Hitman III est maintenant disponible sur PC et consoles PlayStation et Xbox. Ne manquez pas notre critique de Hitman III : « Les vétérans retrouveront l’expérience de qualité qu’ils ont reçue dans le reste de la trilogie. »

source | I.O.Interactif