Microsoft a abandonné tous les modèles Xbox One en 2020

Les projets de Microsoft concernant ses consoles de la génération précédente ont culminé en 2020. La société de Redmond a commencé par abandonner la Xbox One S All-Digital Edition et le modèle le plus puissant de la machine, la Xbox One X. La production du modèle Xbox One S s’est poursuivie, mais il a été interrompu cette même année, comme ils l’ont reconnu dans une interview accordée à The Verge.

« Afin de concentrer la production sur la Xbox Series X/S, nous avons arrêté la fabrication de toutes les consoles Xbox One fin 2020 », a déclaré Cindy Walker, directrice principale des produits de la division. La nouvelle génération de Microsoft a débuté en même temps que celle de Sony, c’est-à-dire en novembre 2020 dernier.

Plus d’un an plus tard, la crise des semi-conducteurs n’a pas cessé et la fabrication des produits est compromise. Ainsi, il n’est pas prévu que le flux normal reprenne au moins jusqu’au second semestre 2022. Cette stratégie contraste avec celle de Sony, puisque certaines sources affirment que PlayStation a augmenté la production de PS4 en raison de la pénurie de PS5.

Xbox Series X et Series S.

Xbox Series, enregistrer

Le manque de stock de consoles a particulièrement affecté la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Cependant, la Xbox Series S a été plus facilement trouvée. Phil Spencer, responsable de la division, a déclaré au New York Times que les chiffres de vente sont plus que positifs : « En ce moment, nous avons vendu plus de cette génération de Xbox, qui sont les Xbox Series X et S, que de n’importe quelle version précédente de Xbox. Notre travail consiste donc à obtenir des fournitures pour répondre à cette demande », a-t-il déclaré.

Microsoft ne propose pas de données de vente spécifiques, même s’il vient d’être révélé que ses consoles ont déjà atteint le million d’unités au Royaume-Uni. La course sera longue et les Nord-Américains s’affronteront sur d’autres fronts, puisqu’ils ont diversifié leur activité grâce au Xbox Game Pass.

Origine | VGC