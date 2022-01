Fortnite revient sur iOS grâce à GeForce NOW ; beta bientôt disponible

Fortnite revient sur iOS grâce à GeForce NOW et au navigateur Safari sur ces appareils. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un retour « officiel », ce sera pendant un certain temps le seul moyen possible de jouer à Fortnite Battle Royale sur les mobiles Apple, car, après l’essai qu’ils ont eu avec Epic Games, on estime que le jeu ne reviendra pas sur l’App Store jusqu’à ce qu’au moins cinq ans se soient écoulés. On vous dit tout ce qui a été annoncé à son sujet juste en dessous, mais pas avant de vous rappeler que Fortnite Chapter 3 est actuellement dans la saison 1 de son Battle Pass :

Fortnite revient sur iOS grâce à GeForce NOW ; Tous les détails

Une nouvelle version de Fortnite est arrivée, utilisant GeForce NOW ; bientôt disponible sur Android et iOS

À travers une entrée sur le blog officiel nVidia publiée le 13/01/2022, la société a annoncé le lancement d’une version bêta de GeForce NOW qui utilise le navigateur Safari sur les appareils mobiles, à la fois Android et iOS. Cependant, comme il est parfaitement possible de profiter de Fortnite sur Android en utilisant le propre client d’Epic Games, la nouvelle ici est que le Battle Royale revient sur iOS.

Il existe déjà une section du site nVidia pour s’inscrire à cette bêta, qui aidera l’entreprise à tester la capacité et les performances de ses serveurs, ainsi que les nouvelles commandes tactiles. Le lancement de cette bêta devrait avoir lieu la semaine prochaine, selon nVidia. C’est-à-dire que ce qui est disponible pour le moment, c’est l’enregistrement, pas la version bêta elle-même.

Cette version de Fortnite, destinée au cloud play, a été développée conjointement par Epic Games et nVidia. « Alors que les jeux PC de la bibliothèque GeForce NOW sont mieux joués avec un contrôleur, l’introduction des commandes tactiles par l’équipe GeForce NOW offre plus d’options aux joueurs, à commencer par Fortnite », ajoute nVidia.

Comme nous en avons discuté, cette nouvelle est d’actualité car, après l’issue du litige entre Epic Games et Apple, et le retrait de Fortnite de l’App Store, l’arrivée de cette bêta en fait le seul moyen possible de jouer à Fortnite Battle Royale sur mobile téléphones avec iOS.

