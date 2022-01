Les meilleurs accessoires PS5 et PS4 que vous pouvez acheter en 2022

L’arrivée sur le marché de la nouvelle génération de consoles n’a pas signifié la fin de la précédente, surtout compte tenu des problèmes de pénurie actuels, qui ont marqué la première année de vie de ces machines. Si vous possédez une PS4, une PS5 ou les deux, vous serez peut-être intéressé à découvrir les nombreux accessoires qui peuvent être achetés pour tirer le meilleur parti du matériel. Chez Netcost-Security, nous avons préparé un guide d’achat qui rassemble certains des accessoires les plus intéressants disponibles au cours de cette année 2022.

PlayStation VR

Casque Pulse 3D Noir Minuit

Les contrôleurs DualSense (PS5) couleurs Cosmic Red, Midgnight Black, etc.

Bandes élastiques pour sticks PS4 et PS5

Bases de recharge pour manettes PS4 et PS5

Support vertical avec ventilateur et chargeur pour PS5

Disque dur externe Seagate Game Drive pour PS4

Volant et pédales officiels compatibles PS4 et PS5

Sac à dos de transport G-Story pour PS5 et ses accessoires

Coques colorées pour PS5

PlayStation VR (PS4 et PS5)

La réalité virtuelle est devenue une technologie de plus en plus présente dans les jeux vidéo. Maintenant que PlayStation VR2 pour PlayStation 5 vient de révéler ses principales caractéristiques, il est peut-être temps de commencer à expérimenter avec le modèle original, conçu pour la PS4, mais compatible avec la machine de nouvelle génération (le câble est fourni gratuitement par Sony , mais vous devez le demander).

Il possède un écran OLED à une résolution de 1920 x RVB x 1080 (960 x RVB x 1080). Il comprend un microphone intégré, des capteurs (accéléromètre et gyroscope), un taux de rafraîchissement de 90 Hz à 120 Hz, un son 3D et plus encore. Nous vous recommandons un pack comprenant l’appareil photo, un jeu et tout ce dont vous avez besoin pour profiter du produit dès le premier jour. Achetez ici pour 429,22 euros.

Casque sans fil Pulse 3D noir minuit (PS5)

L’une des promesses lors de l’annonce de la PlayStation 5 est que le son allait être l’un des grands protagonistes de la génération. Il s’agit de la technologie Tempest Audio 3D, qui permet au joueur de détecter le son en fonction de son emplacement dans le jeu. Pour profiter de ces avancées, Sony a lui-même conçu un casque sans fil spécifique, le Pulse 3D. Disponible dès le lancement, le produit a été relancé dans une nouvelle couleur, Midnight Black. Comprend deux microphones antibruit et des commandes faciles d’accès. Il se recharge via un port USB de type C. Achetez ici pour 89,99 euros.

Manettes colorées DualSense (PS5)

La manette PlayStation 5 est également une nouvelle génération. Il ne modifie pas la position des sticks analogiques, qui sont toujours au même endroit que ceux du DualShock 4, mais il implémente des fonctionnalités telles que des déclencheurs adaptatifs et la technologie haptique, ainsi qu’un pavé tactile à l’avant. Comme dans le cas des écouteurs sans fil Pulse 3D, ils ont été distribués en blanc au lancement. Cependant, il est désormais possible de les acquérir dans des tons très galactiques, comme le Cosmic Red, le Galactic Purple, le Starlight Blue, le Midnight Black, etc. Achetez ici pour 74,90 euros.

Bandes élastiques pour sticks PS4 et PS5

L’utilisation continue des commandes peut endommager de manière irréparable le caoutchouc qui recouvre les sticks analogiques, un problème commun à toutes les générations de consoles. Il peut donc être judicieux d’anticiper le problème et de les recouvrir d’une housse de protection. Il existe de nombreuses marques, mais Aibadaliu peut être utilisé à la fois dans la PS4 DualShock 4 et la PS5 DualSense. Ils viennent 8 paires de couleurs différentes. Achetez ici pour 7,49 euros.

Chargeur sans fil pour manette Oivo pour PS4

Les manettes DualShock 4 ne se démarquent pas exactement par la durée de leurs batteries. Les lumières LED intégrées au matériel sont très consommatrices et il est courant de devoir connecter le contrôleur à la console pour continuer à jouer. Pendant que nous ne le faisons pas, nous pouvons toujours utiliser des bases de chargement pour que les contrôleurs soient toujours prêts pour le jeu. Cette borne de recharge de marque Oivo permet de recharger deux manettes en même temps. Achetez ici pour 22,99 euros.

Support vertical avec ventilateur et chargeur pour PS5

Placer une console de la taille d’une PlayStation 5 dans le salon est un défi ; le faire avec divers accessoires, une tâche presque impossible. Oivo a un produit intéressant en ce sens, un support vertical qui offre non seulement la possibilité de placer la console, mais vous permet également de faire de même avec des contrôleurs, des jeux et des écouteurs. Il dispose d’un ventilateur et de deux emplacements pour charger les contrôleurs DualSense. Achetez ici pour 32,99 euros.

Disque dur externe Seagate Game Drive pour PS4 (2 To)

Cela fait près d’une décennie que la PS4 est sortie sur le marché. Pendant ce temps, Sony a commercialisé différents modèles, pas tous avec la même capacité de stockage. Maintenant que la génération est dans ses derniers affres, votre disque dur déborde peut-être de jeux et vous ne souhaitez pas en désinstaller. Le disque dur de 2 To de marque Seagate porte la marque PlayStation et constitue une bonne solution. Achetez ici pour 73,50 euros.

Volant et pédales officiels compatibles PS4 et PS5

Gran Turismo Sports a commencé son voyage au milieu des critiques. Le passage du temps, les mises à jour et les nouvelles ont changé la perception des joueurs. En 2022, cependant, le tant attendu Gran Turismo 7 arrivera sur le marché, d’abord annoncé comme une exclusivité PS5, mais confirmé plus tard pour la PS4 également. Comme dans tout simulateur, quoi de mieux pour profiter de la conduite qu’avec un volant et des pédales ? PlayStation a ses propres modèles officiels conçus pour tirer parti de ses consoles, comme le produit que nous vous montrons ci-dessous. Il est sans fil et fonctionne pour les deux consoles. Achetez ici pour 159,90 euros.

Sac de transport G-Story pour PS5 et ses accessoires

Avant, nous avons évoqué la taille de la PlayStation 5, mais pas son poids. Si vous allez transporter votre console d’un endroit à un autre, vous devez prendre en compte plusieurs aspects : la sécurité et le confort. Le sac à dos de transport G-Story vous apporte une solution à ces problèmes. Son design a été pensé pour que vous puissiez le porter à l’épaule ou à la main, comme une mallette. Il a un trou pour les accessoires et comprend un couvercle en silicone pour la télécommande. Achetez ici pour 54,99 euros.

Coques colorées pour PS5

La personnalisation de la console est une possibilité avec PlayStation 5. Certaines entreprises ont tenté de lancer des produits similaires, mais au final c’est Sony lui-même qui a décidé de commercialiser ses propres coques officielles. Ils ne sont pas encore disponibles, mais ils devraient arriver sur le marché Français à partir de ce même mois de janvier 2022. Les coques recevront les mêmes couleurs que les commandes DualSense, à savoir Cosmic Red, Midnight Black, Nova Pink, Starlight Blue et Violet Galactique.