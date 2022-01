Shadow Man Remastered peut désormais être joué sur les consoles PC, Xbox et PlayStation

Depuis quelques heures, le bruit courait que le lancement de Shadow Man Remastered n’était qu’une question de temps, très peu de temps. La version remaniée de ce classique pour PlayStation, Nintendo 64, Dreamcast et ordinateur n’a pas été faite pour demander et est venue presque par surprise. En effet, il peut être acheté et téléchargé sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC pour environ 17 euros (cela dépend de la version). En plus de nouveaux niveaux et ennemis, il intègre des fonctionnalités supplémentaires et des améliorations graphiques.

Shadow Man est un homme qui traque les criminels à la fois dans le monde des esprits et dans le vrai. Il porte un masque vaudou incrusté dans sa poitrine et certaines marques sur son dos. Dans votre combat pour arrêter l’apocalypse et sauver votre âme, vous devrez enquêter sur des scènes de crime dans des endroits comme Luisina, New York ou une mystérieuse prison au Texas.

Toute l’actualité de Shadow Man Remastered

3 nouveaux niveaux :

« Summer Camp, Florida » (jour et nuit)

« Junkyard, désert de Mojave » (jour et nuit)

« Station 2 de l’Asile – Salles d’expérimentation »

Nouvel audio (du compositeur original Tim Haywood) :

Musique et effets remasterisés

Nouvelle musique et effets pour les niveaux récupérés

Dialogues vocaux prédécoupés ou inutilisés dans les niveaux d’origine

Mises à jour graphiques :

Basculer entre les textures originales et les nouvelles textures haute résolution

Textures HD de tous niveaux et objets

Textures Nvidia dans la séquence vidéo d’introduction

Barre d’état et icônes d’inventaire HD, plus une nouvelle icône Shadow Gun

Animations qui n’ont pas été utilisées dans le jeu original

Modèles supprimés ou censurés dans le jeu original

Icônes Gad version N64

Améliorations du jeu :

Nouvelle molette de sélection d’armes pour changer d’arme plus rapidement tout en ralentissant le temps

Contrôles améliorés

Objets destructibles améliorés avec la physique des balles

Option de visée automatique

IA améliorée

Les niveaux apparaissent dans l’ordre dans lequel ils ont été conçus à l’origine

Beaucoup d’améliorations à tous les niveaux du jeu, des objets à la géométrie

Améliorations de la localisation en anglais, français, allemand, Français et italien.

Plus de 30 réalisations

Nouvelles armes :

Un deuxième Violator (compatible avec la version N64)

Fusil à canon scié (remplace le deuxième fusil)

Nouveau skin et nouveaux sons pour le Shadow Gun

Nouveaux ennemis :

Yort

Yort flottant

Reine Séraphin

Séraphin

Ver mort

Zombie inutilisé récupéré pour la saison 2

Zombie avec un bras dans les appartements

Améliorations du rendu :

Prend en charge la résolution 4k et le taux de rafraîchissement de 240 Hz

Éclairage dynamique par pixel

Mappage d’ombre avant en cluster

Transparence indépendante de la commande

Nouveaux effets de post-traitement :

Occlusion ambiante

Anti crénelage

Filtrage anisotrope

Flou de mouvement

Granulé

Profondeur de champ

Secrets :

La version remasterisée comprend tous les secrets de la version N64 / Dreamcast / PC

Origine | Studios de plongée de nuit