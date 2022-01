Spider-Man No Way Home : les arts officiels montrent une Amérique Chavez qui a été mise au rebut

Spider-Man No Way Home, le dernier film de Spider-Man dans le cadre du MCU qui est devenu un blockbuster en temps de pandémie, pourrait être encore beaucoup plus gros. À tel point que quelques arts ont été présentés qui montrent America Chavez, le super-héros du multivers, faisant partie de la distribution avec Peter Parker et ses amis. Cependant, sa présence dans le film a finalement été écartée car il y avait déjà trop de personnages, comme l’ont récemment souligné ses scénaristes. Enfin, America Chavez a emmené le prochain Doctor Strange dans le multivers de la folie. Les spoilers de Spider-Man No Way Home remarquent à partir du paragraphe suivant.

America Chavez clé dans le Spiderverse ?

Celle-ci est collectée par des médias comme The Direct, qui ont partagé les arts conceptuels de l’artiste de Spider-Man No Way Home Maciej Kuciara, où l’on peut voir America Chavez dans deux scènes du film qui n’ont finalement pas été tournées. Et si l’on prend en compte les capacités d’America Chavez à se déplacer dans le multivers, cela aurait bien pu être la clé de l’ouverture du Spiderverse ou même de collaborer avec Doctor Strange pour se déplacer entre les réalités ou ouvrir les portails qui ont amené le Spider-Man. de Tobey Maguire et Andrew Garfield.

Quoi qu’il en soit, l’un des arts conceptuels nous montre la jeune super-héroïne avec Peter Parker, MJ et Ned, tandis que l’autre place Chavez dans la bataille finale des trois Spider-Man contre les méchants de la Statue de la Liberté. . Rappelons-nous que nous avons récemment vu un concept art spectaculaire de Spider-Man de Tom Holland avec le costume noir du symbiote, un clin d’œil clair à ce que l’avenir de Spider-Man peut nous apporter aux studios Marvel après l’une des deux scènes post-crédit de Non Way Home dans lequel Tom Hardy’s Venom laisse un peu de symbiote dans l’univers MCU juste avant de revenir dans le sien.

Origine | Le Direct