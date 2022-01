Denzel Washington prépare déjà The Equalizer 3 : « Il est temps de frapper à nouveau les gens »

The Equalizer 3, le troisième volet de la saga cinématographique avec Denzel Washington (Training Day, Malcom X, Fences), est déjà en cours pour clore la trilogie en beauté. C’est ainsi que le médium Collider le recueille à travers une interview de l’acteur dans laquelle il confirme qu’il est déjà impliqué dans de nouveaux projets après Macbeth. Bien entendu, la production est dans un état très prématuré en attendant que son réalisateur, Antoine Fuqua, termine le tournage d’Emancipation avec Will Smith, si sa direction est enfin confirmée.

McCall revient à l’action

Ainsi, Denzel Washington a confirmé de sa propre voix que The Equalizer 3 est déjà en cours, ce qui signifiera le retour de Robert McCall à l’action, un personnage qui a déjà merveilleusement bien fonctionné dans les deux volets précédents en tant que héros d’action mature qui n’a pas du mal à se répandre parmi toutes sortes de méchants : « Ils ont écrit le troisième Equalizer, alors j’ai l’intention de le faire. Je dois donc me remettre en forme et recommencer à frapper les gens. Je peux battre à nouveau. Macbeth et a ensuite divisé quelques visages. Ça ne pourrait pas être mieux, n’est-ce pas ? », lance Washington avec ironie.

Comme on dit, le cinéaste Antoine Fuqua est en négociations pour reprendre le fauteuil du réalisateur pour ce troisième volet de The Equalizer, ce qui est pratiquement acquis étant donné la très bonne relation entre l’acteur et le réalisateur dans les deux volets précédents. Il n’y a actuellement aucune fenêtre de sortie pour The Equalizer 3 dans les salles.

Rappelons que la saga Equalizer est vaguement basée sur l’émission à suspense des années 1980 avec Edward Woodward. The Equalizer a été créé en 2014 avec Denzel Washington dans le rôle de Robert McCall, un ancien marine qui se fraye un chemin à travers la foule russe pour protéger une adolescente prostituée, Teri (Chloe Grace Moretz). La suite a fait ses débuts quatre ans plus tard, également avec le duo Washington-Fuqua, dans lequel le personnage principal cherche à se venger du meurtre d’une amie proche, Susan Plummer (Melissa Leo).

Origine | Collisionneur