Marvel Studios’ Eternals est désormais disponible sur Disney +, également au format IMAX

Eternals, l’un des films les plus marquants de Marvel Studios en 2021 dans le cadre de la Phase 4 de l’UCM et de la grande première de Disney+ pour ce mois de janvier 2022, est désormais disponible sur la plateforme de streaming Disney. Ainsi, dès le 12 de ce mois, tout abonné Disney+ peut déjà avoir accès gratuitement au film réalisé par Chloé Zhao dans le cadre du catalogue de films Marvel du service.

Le nouveau groupe de super-héros débarque chez Disney+

Sans aucun doute, Eternals est une nouvelle approche du genre super-héros du point de vue créatif de sa réalisatrice, Chloé Zhao, une sorte d’expérience qui a aidé Marvel Studios à explorer de nouvelles façons de raconter leurs histoires et d’introduire de nouveaux personnages. Si vous voulez en savoir plus sur Eternals, ne manquez pas notre revue dans laquelle nous pensons qu’Eternals « pose la première pierre d’un pont qui nous mènera vers des horizons jusqu’alors inexplorés dans cet univers ».

Comme on dit, Eternals est déjà disponible sur Disney+ pour tous ses abonnés ; Et contrairement aux autres premières au format payant Premier Access, Eternals peut être vu entièrement gratuitement, uniquement avec l’abonnement standard au service. De plus, le film arrive au format cinéma et dans un nouveau format IMAX optimisé.

« Marvel Studios Eternals accueille une nouvelle équipe passionnante de super-héros dans l’univers cinématographique Marvel. L’histoire, qui s’étend sur des milliers d’années, présente un groupe de héros immortels contraints de sortir de l’ombre pour se rallier au plus vieil ennemi de l’humanité, Les Deviants », peut-on lire dans leur synopsis officiel.

Réalisé par Chloé Zhao, Eternals met en vedette un casting qui comprend des noms comme Richard Madden (Ikaris), Gemma Chan (Sersi), Angelina Jolie (Thena), Salma Hayek (Ajak), Brian Tyree Henry (Phastos), Lauren Ridloff (Makkari). ), Kumail Nanjiani (Kingo), Barry Keoghan (Druig), Ma Dong-Seok (Gilgamesh), Lia McHugh (Sprite) et Kit Harington (Dane Whitman / Black Knight), entre autres.

Origine | Disney +