Spider-Man 2099 : Qui est Miguel O’Hara dans Marvel ? Origine, pouvoirs et capacités

La première bande-annonce de Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part 1) a fait vibrer tout le Spiderverse. La communauté des wall-crawlers s’est étonnée non seulement de connaître la date de sortie officielle de cette première partie suite d’Into the Spider-Verse en 2022 (la deuxième partie arrivera en 2023), mais aussi par la confirmation de Spider-Man 2099, l’un des personnages les plus appréciés et acclamés de l’univers étendu de Spider-Man. Nous vous disons qui est Miguel O’Hara, quelle est son origine et ce qui fait de lui un personnage si spécial.

Qui est Spider-Man 2099 : origine dans la bande dessinée

Il faut remonter à la décennie fatidique des années 90, plus précisément à l’année 1992. Ce n’était pas une période facile pour Marvel, qui a cherché de différentes manières à faire revivre l’univers canonique de ses super-héros tout en étudiant de nouvelles façons d’atteindre ces nouvelles générations. c’est ainsi qu’ils ont commencé dans le hobby de la lecture de vignettes. Le thème futuriste était à la mode, en général, et cela a permis à Peter David dans le travail de scénario de recevoir le feu vert pour créer un personnage situé dans le futur officiel de l’univers Marvel – ce que nous comprenons maintenant comme Earth 928 –

Spiderman 2099

Le but de David, accompagné de Rick Leonardi aux pinceaux, n’était autre que d’offrir une perspective futuriste de Spider-Man dans laquelle le contexte de l’époque, à la fin du siècle suivant, correspondait à l’histoire, aux préoccupations du protagoniste et à ses compétences en tant que personnage de super-héros.

Pouvoirs et capacités de Spider-Man 2099

Le background derrière la figure de Miguel O’Hara, le prénom de Spider-Man 2099, est aussi riche que diversifié. Nous parlons d’un scientifique vivant à New York (bien sûr), seulement que son ascendance est mexicaine et irlandaise. D’où son nom et certains aspects de sa personnalité. Ce ne serait pas la seule fois où un dessinateur Marvel s’inspirerait de nationaux et de cultures contraires à l’établi ; Rappelons qu’en 2011 Miles Morales allait naître de la main de Brian Michael Bendis et Sara Pichelli dans l’univers Ultimate… avec un succès qui perdure à ce jour.

Miguel ‘Miggy’ Hernández est un scientifique qui travaille pour la société Alchemax, en particulier dans un projet qui cherche à engendrer des êtres humains avec une génétique améliorée, en s’inspirant des capacités uniques du Spider-Man du 20e siècle. En raison de différentes circonstances que nous ne mentionnerons pas (elles peuvent être considérées comme un gâchis de l’intrigue), Miguel se retrouve intoxiqué par une substance étrange à cause de son patron, Tyler Stone. Après une tentative pour se débarrasser de cette éventuelle altération génétique, un collègue envieux de Hernández mélange ses valeurs ADN avec celles du projet scientifique, aboutissant à un surhumain aux pouvoirs extraordinaires.

Cependant, Miguel O’Hara finit par se transformer en un être humain doté de pouvoirs similaires à ceux d’une araignée : force, agilité, crocs au venin paralysant, la capacité de générer des toiles d’araignées par lui-même… C’est l’une des principales différences de Spider-Man 2099 comparé au Spider-Man du 20ème siècle : génère organiquement ses toiles d’araignées. De même, Miguel a des griffes au bout des doigts pour grimper et blesser ses rivaux, ajouté à une vision extraordinaire qui lui permet de voir dans le noir ou à de longues distances ; Bien que le point négatif soit que cette capacité visuelle élevée est contrebalancée par une sensibilité élevée à la lumière. C’est pourquoi il est si fréquent de le voir porter des lunettes de soleil. Enfin, il faut dire que Spider-Man 2099 n’a pas de sens arachnide conventionnel, même s’il peut percevoir le danger autour de lui avec une certaine facilité.

Les débuts de Spider-Man 2099 ; première série et leur monde dystopique

Spider-Man 2099 n’a pas eu autant de succès à l’époque, mais petit à petit, il a conquis le cœur des fans. Sa première apparition remonte au n°365 de The Amazing-Spider-Man, en 1992, coïncidant ainsi avec le trentième anniversaire du wall-crawler. Mais ce ne serait qu’en novembre de la même année que Miggy débuterait avec sa propre série, qui serait compilée en un arc de 46 chapitres. Plus tard, nous aurions les premières éditions de ses bandes dessinées en Espagne par Panini, avec des œuvres exceptionnelles telles que son Annuel et son Spécial, qui n’ont pas beaucoup voyagé par rapport aux autres figures de la maison des idées.

Après l’avoir vu dans Ultimate Spider-Man : Web Warriors ou des jeux vidéo comme Spider-Man : Shattered Dimensions, parmi tant d’autres (son costume est apparu dans Marvel’s Spider-Man en 2018), c’est maintenant que nous pouvons le connaître plus en détail. profondeur grâce à Spider-Man: Across the Spider-Verse. Ceux qui ont vu la scène post-crédit Spider-Man: Into the Spider-Verse pouvaient déjà en déduire que cela finirait par arriver, puisque Miguel O’Hara fait sa première apparition juste à la fin du célèbre film. Il sera interprété par Oscar Isaac – chargé d’incarner Marc Spector dans la série Disney + Moon Knight – et il a réussi à s’immiscer dans différents univers grâce à un dispositif technologique dans lequel il a travaillé : une montre aux hautes fonctionnalités technologiques.

Le 6 octobre 2022, nous pourrons enfin savoir quelles histoires nous attendent dans Spider-Man: Across The Spider-Verse (Part One) de la main de Gwen Stacy, Miles Morales et compagnie.