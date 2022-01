La Xbox Series se consolide au Royaume-Uni : atteint le million d’unités vendues

La Xbox Series, la nouvelle génération de consoles de Microsoft, a réussi à dépasser son premier million de consoles vendues au Royaume-Uni. GamesIndustry avance ces données dans son dernier rapport mensuel, fourni par l’agence GfK, qui couvre jusqu’en décembre dernier. Ainsi, la famille des consoles Xbox Series X et Xbox Series S a mis treize mois pour atteindre ce chiffre rond.

Bien que Nintendo Switch ait été la console la plus vendue en décembre dernier – c’est actuellement la plate-forme la plus populaire au Royaume-Uni – la Xbox Series a été la deuxième plate-forme la plus vendue au cours du mois caractérisé par Noël ; devant PlayStation 5. Plus précisément, la somme de la Xbox Series X et de la Xbox Series S a connu une augmentation de 108 % des ventes en décembre par rapport à novembre 2021.

Xbox Series S (blanc) et Xbox Series X (noir). Microsoft a opté pour deux gammes de prix et d’avantages différents ; une plage d’entrée sans format physique ou 4K, un autre premium avec une technologie et des fonctionnalités plus avancées.

La PS5 a atteint un million d’unités vendues au Royaume-Uni en septembre dernier

La PS5 s’est également améliorée en décembre, mais pas tant que ça; en particulier, 28 % d’un mois à l’autre. Il s’agit du deuxième meilleur mois de la nouvelle console Sony, juste derrière son mois de sortie d’origine, novembre 2020. Rappelons que la PlayStation 5 a atteint le million d’unités au Royaume-Uni en septembre 2021 ; trois mois plus tôt (ou plus rapidement) que la Xbox Series et toutes les consoles PlayStation précédentes.

Au total, le Royaume-Uni a réussi à vendre 560 000 consoles tout au long du mois de décembre 2021, malgré le fait que la Xbox Series et la PS5 ne soient pas vues en magasin car elles sont épuisées en ligne dès l’entrée de nouveau stock notifiée.

Xbox Series, la Xbox la plus vendue de l’histoire de la marque

Le manque de stocks et les problèmes de chaîne d’approvisionnement, en particulier le manque de puces, affligent particulièrement la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Les deux plates-formes sont incapables de répondre à la demande. Bien que Phil Spencer, leader de la Xbox, ait rapporté cette semaine que la Xbox Series se vend à une vitesse record pour la marque, étant donné qu’aucune Xbox ne s’est autant vendue au cours de la même période, il reconnaît que la demande est sans précédent et que l’offre est en dessous de ce qu’ils sont en mesure d’offrir pour le moment.

