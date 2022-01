Kimetsu no Yaiba et Naruto ont déjà une date de première sur Prime Video Spain

Naruto, Goblin Slayer et la première saison de Night’s Watch (Kimetsu no Yaiba) ont déjà une date de sortie sur Prime Video, le service d’abonnement à la demande d’Amazon pour les séries, films et documentaires. Après la confirmation de ces trois licences sur la plateforme pour ce mois de janvier 2022, la société a confirmé les dates exactes de débuts de chacun de ces anime populaires. Nous passons la liste :

Naruto : 14 janvier 2022.

Tueur de gobelins : 14 janvier 2022.

Gardiens de la nuit (Kimetsu no Yaiba) : 1er février 2022.

Kimetsu no Yaiba peut enfin être vu en entier en Espagne

Bien que le plan initial prévoyait qu’ils soient tous disponibles pour les membres abonnés à Prime Video en janvier, le très populaire Kimetsu no Yaiba finira par mendier quelques jours de plus ; le point positif est que Selecta Vision a confirmé que la saison 1 sera ajoutée dans son intégralité.

Comme ils sont les licenciés – il est déjà disponible au format DVD et Blu-ray avec différentes éditions dans les magasins dans toute l’Espagne – Prime Video recevra les 26 épisodes qui composent cette saison 1 ce 1er février. À cela, il faut ajouter le film Night Watch (Kimetsu no Yaiba) – The Infinite Train, l’un des films d’animation les mieux notés de l’histoire et le plus rentable de tous les temps au Japon, qui est désormais disponible dans le service à la fois en japonais avec sous-titres et en Français complet. Pour les non-initiés, ce film se déroule juste après la première saison… et avant la saison 2 (en particulier, les volumes 7 et 8 du manga ; l’arc Mugen Train). Ici, nous vous expliquons également comment regarder la saison 2 en Espagne.

Concernant Naruto, il s’agit de la mythique série originale qui couvre la première grande étape du personnage avant le voyage de Naruto pour s’entraîner avec Jiraya. C’est une étape très applaudie, tant dans le manga que dans l’anime, de 220 épisodes. Après Naruto vient Naruto Shippuden, sur la licence duquel ils travaillent déjà depuis Select Vision.

Origine | Sélectionnez Vision