Sony commence à éliminer progressivement les cartes d’abonnement PS Now dans le monde entier

Sony Interactive Entertainment a informé les principales chaînes de magasins britanniques du retrait des cartes prépayées du service d’abonnement PS Now. Tous les partenaires de la firme japonaise doivent retirer lesdites cartes de leurs étagères avant le 21 janvier de cette année, comme VentureBeat a avancé et Sony lui-même l’a confirmé peu de temps après, rendant l’information étendue à tout le monde.

PlayStation Now ne sera plus disponible dans les magasins ; Sony change de stratégie

« Dans le monde, nous retirons les cartes-cadeaux PlayStation Now pour nous concentrer sur nos cartes-cadeaux PlayStation actuelles en espèces, qui peuvent être échangées contre PlayStation Now », expliquent-ils.

Ces cartes prépayées de différentes sommes peuvent être utilisées dans le PS Store pour effectuer des achats de produits numériques ou ajouter des abonnements tels que PS Now et PS Plus au panier. Cependant, les cartes prépayées de l’abonnement PlayStation Plus ne seront pas retirées des magasins, sauf changement de forfait.

Le déménagement de Sony ne signifie pas la fin du service, qui continue de fonctionner normalement.

PlayStation Now est un service d’abonnement avec un catalogue de plus de 700 jeux pour PS2, PS3 (streaming uniquement) et PS4. La plate-forme peut être utilisée sur des consoles PS4, PS5 ou PC. Actuellement, les adhésions ont des modèles différents ; de 9,99 euros par mois à 24,99 euros pour trois mois ou 59,99 euros par an.

« Spartacus » se profile à l’horizon, nouveau service en route ?

La décision de Sony intervient peu de temps après un article publié par Bloomberg le 3 décembre dans lequel, apparemment, Sony travaille sur une reformulation de ses services d’abonnement qui combinerait, en quelque sorte, PS Plus avec PlayStation Now. La différence est que ce nouveau service, sous le nom de code de Spartacus, aurait trois niveaux ou catégories : plus la catégorie (et le prix) est élevée, plus la récompense est élevée.

Première catégorie : tous les avantages de PS Plus.

Deuxième catégorie : ce qui précède plus un catalogue de jeux PS4 et éventuellement PS5 également.

Troisième catégorie : ce qui précède plus un catalogue étendu de démos, de jeux en streaming et une bibliothèque de jeux classiques pour PlayStation, PS2, PS3 et PSP.

Cette information n’est ni confirmée ni démentie par Sony, nous devons donc attendre que la firme japonaise bouge un onglet et révèle quels sont ses plans pour l’avenir immédiat.

