Forza Street brandit le drapeau à damier alors que ses serveurs ferment ce printemps

Forza Street, le jeu gratuit de la saga Forza d’Electric Square et Microsoft Studios qui est arrivé sur PC à la mi-2018 (d’abord sous le nom de Miami Street et à partir de 2019 sous le nom de Forza) pour faire le saut vers les téléphones mobiles deux ans plus tard, sera fermer ses serveurs ce printemps prochain 2022. Ceci a été partagé par les responsables, pour le moment, sans préciser le jour exact de la fermeture ; qu’oui, à l’occasion de l’annonce, une dernière mise à jour de contenu majeure a été publiée pour un jeu qui ne semble pas avoir séduit les fans de vitesse. Ou du moins pas comme ses créateurs s’y attendaient.

De nouvelles voies pour la saga Forza

Et c’est que puisque Microsoft n’a pas précisé la raison de la fermeture des serveurs de la version plus arcade de Forza, bien qu’ils aient déclaré qu’ils utiliseraient tout ce qu’ils ont appris avec ce jeu vidéo pour ouvrir de nouvelles voies dans la franchise et amener les fans meilleurs produits. Dans l’ensemble, les joueurs de Forza Street ont quelques semaines pour terminer leurs courses de rue avant l’arrêt final.

C’est pourquoi le magasin de jeux a déjà fermé, empêchant ainsi l’achat de nouveaux articles ; à tel point que les utilisateurs qui ont effectué un achat au cours du dernier mois recevront un remboursement de l’argent investi. En échange, ses responsables ont sorti une dernière mise à jour majeure du contenu qui comprend un nouveau véhicule, 12 semaines de Spotlight ++ avec des voitures rares et épiques, des recharges d’énergie plus rapides, une réduction du temps nécessaire à l’exposition des voitures et des remises en bonne partie. . des objets encore disponibles dans le jeu.

« Participez au scénario de course de rue ultime à des vitesses fulgurantes à l’aide du contrôle tactile ! Amusez-vous à rassembler la collection de voitures de course de vos rêves. Choisissez un événement, un ensemble de voitures de votre collection et commencez à construire votre mauvaise réputation dans le premier jeu mobile Forza », peut-on lire dans sa description officielle.

Origine | Studios Microsoft