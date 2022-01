FUT FIFA 22 TOTW 17 avec Marquinhos, Oyarzabal, Aitor et André Silva désormais disponible

Une semaine de plus, EA Sports présente un nouveau TOTW ou FIFA 22 Team of the Week, le nouvel opus de la saga de football populaire d’Electronic Arts. À tel point que le FIFA 22 Ultimate Team TOTW 17 avec des footballeurs de la stature de Marquinhos, Oyarzabal, Aitor et André Silva, entre autres, est désormais disponible. Cela a été partagé par ses managers via leurs canaux officiels, avec une équipe de la semaine avec des statistiques améliorées pour les joueurs les plus remarquables du dernier match de championnat. Un onze de départ plein de stars mondiales ainsi qu’une sélection de remplaçants, jusqu’à un total de 23 joueurs.

Équipe FUT 22 de la semaine 17

Ainsi, et à partir du 12 janvier 2022 à 19h00 CST et jusqu’à mercredi prochain, nous pouvons déjà obtenir les nouvelles cartes TOTW 17 de FUT 22, uniquement pour une durée limitée. Aux côtés du onze de départ, nous trouvons des remplaçants tels que Benítez, Héctor Bellerín, Puertas ou Raum, entre autres.

Ci-dessous, nous vous proposons la liste complète des joueurs, à la fois de l’équipe FIFA FUT 22 TOTW 17 (Équipe de la semaine), ainsi que des joueurs remplaçants.

Équipe de départ

Aitor (84)

Marquinhos (89)

Hernández (87)

Baston (87)

Lanière (83)

Milinkovic-Savic (87)

Tchouameni (84)

Bellingham (84)

Oyarzabal (87)

Bérardi (86)

André Silva (86)

Suppléants

Benítez (83)

Raum (82)

Hector Bellerin (82)

Portes (82)

Ajorque (82)

nder (84)

Caprari (81)

Armer (70)

Lincoln (79)

Ndiaye (77)

Dani Escriche (75)

Chanson Wenjie (67)

Origine | EA Sports