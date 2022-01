Stalker 2 est retardé jusqu’à la fin de l’année et confirme une nouvelle date

Le 28 avril 2022 était la date choisie pour Stalker 2 : Heart of Chernobyl pour nous entraîner dans l’univers post-apocalyptique et nucléaire du jeu vidéo. Ce ne sera pas à cette date, car GSC Game World vient de publier un communiqué dans lequel ils signalent que le titre est retardé. Et non, ce ne sera pas plusieurs semaines, mais sept mois. S’il n’y a plus de changements, le produit sera prêt le 8 décembre 2022.

« Nous avons pris la décision de reporter la sortie de Stalker 2: Heart of Chernobyl jusqu’au 8 décembre 2022 », commence le communiqué. Selon ses mots, ils ont besoin de ce temps supplémentaire pour peaufiner l’expérience de jeu. Après l’affaire Cyberpunk 2077, peu de studios veulent risquer de réitérer un lancement comme celui des Polonais de CD Projekt RED.

Une décision difficile mais nécessaire

« Ces sept mois supplémentaires de développement sont nécessaires pour concrétiser notre vision et parvenir à ce que l’état du jeu soit souhaité », poursuivent-ils. « Stalker 2 est le plus grand projet de l’histoire de GSC, il nécessite donc un processus de test et de polissage. » « Nous sommes convaincus que le processus de développement doit être aussi long que nécessaire, surtout dans le cas de cette production. »

GSC a souligné que cette décision « n’a pas été facile », mais qu’elle met tout en œuvre pour offrir aux joueurs un produit à la hauteur des attentes. « Avec plus d’informations, de mises à jour et de flux en cours, nous avons une année importante et passionnante devant nous. Merci pour votre patience et votre compréhension ».

Stalker 2: Heart of Chernobyl a été embourbé dans une récente controverse sur les NFT, un plan que le studio a finalement abandonné après avoir entendu les commentaires des joueurs. Le titre est prévu pour Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

Origine | SGC