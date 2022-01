Pokémon lance un court métrage d’animation avec Bidoof

The Pokémon Company a mis un nouveau court métrage original à la disposition des téléspectateurs, cette fois avec une créature plus qu’attachante comme personnage principal. Dans Le Grand Voyage de Bidoof, nous assistons aux aventures et mésaventures de ce Pokémon, qui a gagné une place particulière en tant que victime des mèmes des réseaux sociaux. Dotée de dents plus grosses que celles d’un lapin, cette espèce n’est pas exactement connue pour son énorme intelligence.

Le court-métrage, qui dure environ 8 minutes, a d’ailleurs partagé son synopsis officiel : « Un Bidoof un peu maladroit avec une tendance à tout foutre en l’air est entre le marteau et l’enclume et décide de partir en voyage pour trouver sa place dans le monde. ”. Dans la description de la vidéo, The Pokémon Company espère que les gens apprécieront « ce court métrage très spécial », car dans leur cœur, « chaque jour est le Bidoof Day ». Vous pouvez le voir juste au-dessus de ces lignes.

Un Bidoof un peu maladroit avec une tendance à foirer est entre le marteau et l’enclume et décide de partir en voyage pour trouver sa place dans le monde. Ne manquez pas « Le grand voyage de Bidoof », un court métrage très spécial avec… Bidoof ! https://t.co/faZrEMmHfN pic.twitter.com/zejWmUXD1k – Pokémon Espagne (@Pokemon_ES_ESP) 11 janvier 2022

Prochain arrêt, Pokémon Legends : Arceus

Fin 2021, les utilisateurs de Nintendo Switch ont pu mettre la main sur deux classiques de la Nintendo DS, mais sous forme de remake. Pokémon Shimmering Pearl et Shiny Diamond étaient un pari traditionnel et fidèle aux originaux. Pendant ce temps, Gamefreak travaillait sur son prochain projet ambitieux, ni plus ni moins que Pokémon Legends : Arceus. Ce jeu, qui se déroule à une époque reculée de la région de Sinnoh, modifie le schéma jouable, bien que contrairement à ce qu’il semblait au début, ce ne sera pas un titre mondial ouvert.

Pokémon Legends : Arceus sortira le 28 janvier 2022 exclusivement sur Nintendo Switch. A quelques semaines seulement de son lancement, il reste à voir si GameFreak pourra faire un pas en avant et proposer un produit qui marque une nouvelle direction pour le vétéran savga de The Pokémon Company.

