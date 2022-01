Fortnite était le jeu gratuit le plus téléchargé sur PS4 et PS5 en 2021

Le blog PlayStation en Français a publié une série de statistiques pour l’année 2021. L’une des plus intéressantes est le fait que Fortnite a été le jeu vidéo gratuit le plus téléchargé cette année sur les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5. Nous vous montrons cette information en détail juste en dessous, mais pas avant de vous rappeler qu’actuellement, Fortnite Chapter 3 est dans la saison 1 de son Battle Pass :

Fortnite était le jeu gratuit le plus téléchargé en 2021 sur PS4 et PS5

Selon les informations partagées par le blog PlayStation en Français, Fortnite était le jeu gratuit le plus téléchargé en 2021 sur les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5. Les chiffres totaux de téléchargement n’ont pas été spécifiés; au lieu de cela, ils ont simplement compilé une liste / un classement des jeux gratuits les plus téléchargés sur PS4 et PS5. Il faut aussi garder à l’esprit que ces listes et les informations qu’elles collectent sont limitées à deux territoires : les États-Unis et l’Europe. Les postes les plus élevés sont occupés par les titres suivants :

Les jeux PS4 et PS5 gratuits les plus téléchargés aux États-Unis en 2021

Fortnite Call of Duty : Zone de guerre Ligue des fusées Splitgate Légendes Apex Genshin Impact Destin 2 Salle d’enregistrement Brawlhalla Compagnie de voyous

Les jeux PS4 et PS5 gratuits les plus téléchargés en Europe en 2021

Fortnite Ligue des fusées Call of Duty : Zone de guerre eFootball 2022 Genshin Impact Légendes Apex eFootball PES 2021 LITE Brawlhalla Destin 2 Splitgate

Comme vous pouvez le voir, Fortnite a été le jeu vidéo gratuit le plus téléchargé tout au long de l’année 2021 sur PS4 et PS5 à la fois en Europe et aux États-Unis. Les événements successifs que le jeu a connu tout au long de son cycle de vie, ainsi que les collaborations en tout genre (Spider-Man, Ariana Grande…) ont cimenté son succès.

Source : Blog PlayStation