PUBG est désormais disponible en free-to-play, mais le mode classé est payant

PlayerUnknown Battlegrounds, désormais simplement renommé PUBG: Battlegrounds, est désormais téléchargeable gratuitement sur PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et Google Stadia. Le titre a été relancé en free-to-play, bien qu’il ait également été annoncé que le mode classé et d’autres fonctionnalités supplémentaires ne seront disponibles que si vous achetez le pack Battlegrounds Plus. Son prix? 12,99 $.

Le forfait supplémentaire n’est pas un abonnement, mais un contenu payant unique qui donne accès au contenu suivant :

Suppléments exclusifs

+ 100 % d’augmentation de l’EXP de maîtrise de la survie

Onglet Carrière – Médailles

Mode classé

Créer et jouer à un jeu personnalisé

Battlegrounds Plus inclut ces éléments :

Chapeau de camouflage de capitaine

Masque de camouflage du capitaine

Gants de camouflage de capitaine

1300 G-COIN bonus

Gratuit si vous avez acheté le jeu original

Et que se passe-t-il si vous avez acheté le jeu à l’époque ? Krafton clarifie cela et confirme que tous auront accès à Battlegrounds Plus. « Pour montrer notre appréciation, les joueurs qui ont joué et acheté le jeu PUBG: Battlegrounds avant la transition vers le service gratuit recevront automatiquement le pack commémoratif PUBG spécial, qui comprend une mise à niveau vers Battlegrounds Plus et diverses récompenses. »

Ces améliorations seront automatiquement appliquées aux comptes lorsque la transition vers le service gratuit sera terminée. Le pack commémoratif comprend ces objets bonus :

Ensemble de skins de costume

Corset Héritage aguerri

Veste Legacy durcie au combat

Gants de l’héritage aguerri

Pantalon Legacy aguerri

Bottes d’héritage aguerri

Poêle Chain Legacy

Plaque d’héritage aguerrie

Vous pouvez télécharger gratuitement la version gratuite de PUBG: Battlegrounds sur Steam, PS Store, Microsoft Store et Google Stadia. Les développeurs ont expliqué qu’avec la version gratuite, ils pourront « élargir davantage » leur communauté « et apporter l’excitation du jeu à tout le monde. Cela créera des opportunités de se faire de nouveaux amis, un matchmaking plus rapide et, bien sûr, plus d’objectifs pour nos joueurs.existants ».

Origine | PUBG