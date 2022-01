Un développeur majeur de World of Warcraft quitte Blizzard

Un autre vétéran de Blizzard Entertainment quitte l’entreprise. Johnny Cash (à ne pas confondre avec le regretté musicien country) a annoncé sur le réseau social Twitter son départ, qui est intervenu dans un contexte loin d’être idéal, étant donné qu’Activision Blizzard fait face à de nombreuses plaintes pour harcèlement sexuel et au travail. Dans le communiqué, le concepteur de la mission en chef de World of Warcraft n’a pas révélé les raisons de ses adieux, mais a confirmé que l’équipe était « entre de bonnes mains » et qu’elle avait déjà une nouvelle destination à l’horizon.

« Ce fut la décision la plus difficile que j’aie jamais prise, mais aujourd’hui est mon dernier jour chez Blizzard Entertainment. J’ai commencé avec une bourse il y a 12 ans et j’ai vécu de merveilleuses expériences avec tant de gens formidables… Ils vont tous me manquer plus que je ne peux le dire. Des détails sur ma prochaine aventure bientôt », commente-t-il.

Cash est crédité de certains systèmes jouables cruciaux dans World of Warcraft, tels que le système de combat pour animaux de compagnie. Il est également responsable du système d’armes d’artefact et aurait influencé les philosophies de conception de nombreux emplacements Warlords of Dreanor, Legion, Battle of Azeroth et Shadowlands.

Les bons mots des autres travailleurs

L’annonce sur Twitter s’est accompagnée de nombreux messages de soutien au développeur, qui a eu la chaleur de ses anciens collègues. Sa prochaine destination est encore inconnue, mais ce qui semble clair, c’est qu’il a déjà trouvé un nouveau foyer. Vous devrez être attentif pour savoir quelle est votre prochaine étape.

Blizzard Entertainment a subi de nombreuses pannes ces derniers mois, notamment l’ancien président J. Allen Brack et plusieurs développeurs licenciés de Diablo IV. Jen Oneal, qui a été nommée au poste de présidente aux côtés de Mike Ybarra, a quitté son poste et l’entreprise peu de temps après. Les motifs ? Inégalités salariales avec votre partenaire et cas présumés de harcèlement.

